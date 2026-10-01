Jesús Domínguez lleva la música de María Juana al Festival Sonamos Latinoamérica en Perú

El músico Jesús Domínguez, oriundo de María Juana, se encuentra participando junto a su proyecto Son Dos Dúo, que integra con Alejandro Rodríguez, del VII Festival Internacional Sonamos Latinoamérica Arequipa 2026, uno de los encuentros que reúne a músicos vinculados a la música popular y de raíz latinoamericana.

La edición peruana del festival comenzó este 1 de octubre de 2026 y tiene entre sus escenarios al histórico Teatro Municipal de Arequipa, llevando a la ciudad propuestas musicales provenientes de distintos lugares y generando un espacio de intercambio entre artistas y culturas de América Latina.

Para Domínguez, la participación representa una nueva experiencia internacional y una oportunidad para llevar la música realizada en María Juana y la región a un escenario fuera del país.

Una red nacida en Santa Fe

Sonamos Latinoamérica nació en la ciudad de Santa Fe en 2006, impulsado por músicos que comenzaron a trabajar de manera cooperativa en la difusión y circulación de la música popular latinoamericana. Con el paso de los años, el proyecto fue incorporando nuevas sedes y artistas de diferentes países.

El festival no se limita a una única sede o país. Su propuesta se convirtió en una verdadera red cultural internacional, con conciertos, encuentros, talleres y otras actividades que buscan generar intercambio entre músicos y acercar al público las diferentes expresiones musicales de Latinoamérica.

La organización destaca que actualmente participan músicos y gestores culturales de numerosos países y que conviven dentro del proyecto expresiones de la música popular, tradicional, académica y vinculada al jazz, entre otras vertientes.

Perú, parte de la historia del festival

La presencia de Perú dentro de Sonamos Latinoamérica comenzó en 2013, cuando se realizó la primera edición peruana en Lima. Posteriormente el circuito se extendió a otras ciudades, entre ellas Arequipa y Cusco, consolidando una participación que ya lleva más de una década.

A lo largo de sus distintas ediciones, los escenarios peruanos recibieron músicos provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y otros países, además de artistas locales.

En ediciones anteriores, el festival también desarrolló actividades en teatros y centros culturales, combinando conciertos con talleres, conferencias y propuestas de intercambio artístico.

Una experiencia internacional para Son Dos Dúo

La participación de Jesús Domínguez y Alejandro Rodríguez con Son Dos Dúo suma así un nuevo capítulo a la trayectoria musical de los artistas y permite que una propuesta nacida en María Juana pueda formar parte de un circuito internacional dedicado a la música latinoamericana.

La presencia en Arequipa también representa una posibilidad de encontrarse con músicos de diferentes países, compartir repertorios y experiencias y continuar generando vínculos dentro de una red cultural que tiene a la música como punto de encuentro.

De esta manera, María Juana vuelve a estar presente en un escenario internacional, esta vez a través de dos de sus músicos, que llevan su propuesta hasta Perú para formar parte del VII Festival Internacional Sonamos Latinoamérica Arequipa 2026.