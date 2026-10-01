El café en grano gana terreno en Argentina y las cápsulas pierden fuerza

En el marco del Día Internacional del Café, un análisis sobre los hábitos de consumo en Argentina muestra un cambio en la manera en que los consumidores eligen y compran esta bebida: el café en grano crece con fuerza, mientras las cápsulas registran una importante caída en las ventas.

Según datos de Tiendanube, las compras de café en tiendas online argentinas aumentaron un 20% durante 2026 en comparación con el mismo período del año pasado.

Pero al observar qué tipo de café eligen los consumidores aparece una tendencia mucho más marcada. Las compras de café en grano crecieron un 67% en lo que va del año y su facturación llegó a duplicarse.

En el sentido contrario, las cápsulas de café registraron una caída del 46% y perdieron más de la mitad de las unidades comercializadas durante el período analizado.

El café molido también mostró crecimiento, aunque mucho más moderado, con un 12% de aumento, mientras que el cold brew, todavía una categoría pequeña dentro del mercado, avanzó un 58% interanual.

Volver al ritual del café

El crecimiento del café en grano aparece vinculado con una mayor búsqueda de experiencias alrededor de la bebida. Moler los granos, elegir la molienda, conocer el origen y preparar el café mediante distintos métodos forman parte de un ritual que gana espacio entre los consumidores.

Esta tendencia acompaña además la expansión del café de especialidad en Argentina, con microtostadores, blends de distintos orígenes y propuestas que ofrecen información sobre la finca, la altura y el proceso utilizado para obtener cada café.

El consumidor que comenzó a interesarse por estos detalles en las cafeterías también lleva esas preguntas al momento de comprar café para preparar en su propia casa.

La importancia que tiene esta bebida en los hogares argentinos queda reflejada en otro dato: según un estudio de Kantar sobre la canasta de desayuno, el café está presente en casi 9 de cada 10 hogares del país.

Las 9 de la mañana, el momento elegido para comprar

Los datos de las más de 70.000 tiendas online de Tiendanube en Argentina también permiten observar en qué momento del día se realizan las compras.

Las 9 de la mañana es el horario en el que se registra la mayor cantidad de compras online de café. Además, la franja comprendida entre las 7 y las 12 concentra el 43% de las operaciones.

La mañana representa así el principal momento de consumo y compra, en un hábito que parece trasladarse directamente de la taza al teléfono: muchos consumidores compran café mientras lo están tomando o mientras comienzan su jornada.

¿Cuánto gastan y dónde compran?

Cada compra online que incluyó café tuvo durante 2026 un ticket promedio de $101.133.

Otro dato relevante es el crecimiento de las promociones vinculadas al envío. Casi dos de cada tres compras tuvieron envío sin cargo, una proporción que aumentó diez puntos porcentuales respecto del año anterior.

En cuanto a la distribución geográfica, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentra cerca del 70% de las compras, seguida por el interior bonaerense, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El comercio electrónico también modificó la relación entre las cafeterías y sus clientes. Una persona puede probar un determinado blend en una cafetería, conocer su origen y características y posteriormente comprar ese mismo producto desde su casa.

De esta manera, el café dejó de ser solamente una bebida consumida en el bar o en el hogar y pasó a convertirse también en una experiencia en la que tienen cada vez más importancia el origen del grano, el método de preparación, la molienda y la calidad del producto.

Los números muestran así un cambio en los hábitos de los argentinos: mientras las cápsulas pierden terreno, el café en grano recupera protagonismo y vuelve a poner en el centro de la escena el ritual de preparar el café desde el comienzo.