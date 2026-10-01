Norma de Almada contó cómo se desarrolla la Misión de San Francisco de Asís en María Juana

En la mañana de La Radio dialogamos con Norma de Almada, integrante de la comunidad que lleva adelante la Misión de San Francisco de Asís, una propuesta que durante estas semanas recorrió distintos sectores de María Juana llevando un mensaje de fe y encuentro a las familias.

La misión comenzó a principios de septiembre y se extendió durante varias semanas, con visitas a los domicilios de los barrios San Francisco, Santa María y Buriasso. La iniciativa tiene como objetivo acercarse a los vecinos, compartir la Palabra y generar espacios de oración y reflexión en cada hogar.

Durante la entrevista, Norma contó cómo se viene desarrollando esta visita casa por casa y la respuesta que fueron encontrando en los vecinos del barrio San Francisco, donde el trabajo misionero tiene además una historia que se viene construyendo desde hace varios años.

La propuesta tiene un significado especial este año, ya que se desarrolla en el marco del Año Jubilar Franciscano, que recuerda los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís.

El encuentro en la ermita

Norma también anticipó cómo será el momento de oración que se realizará en la ermita de San Francisco de Asís, como parte de las actividades de esta misión. Será un espacio para reunirse, rezar y compartir comunitariamente en torno a la figura del santo.

La Misión Franciscana tendrá su cierre este domingo 4 de octubre, día de la Fiesta de San Francisco de Asís. En María Juana se realizará una procesión y posteriormente la Santa Misa, ambas desde las 17:30 horas, en la Parroquia Santa Juana Francisca. La celebración marcará también el cierre de la misión desarrollada en los barrios San Francisco, Santa María y Buriasso.

La charla con Norma permitió además conocer el trabajo que desde hace tiempo vienen realizando en el barrio San Francisco, llevando la Palabra, acompañando a las familias y manteniendo vivo el mensaje de quien es considerado un referente de la sencillez, la fraternidad y el servicio a los demás.

La Capilla San Francisco de Asís forma parte de esta historia de fe y comunidad en María Juana.