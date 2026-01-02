Fernanda Pugno contó desde Río de Janeiro cómo se vivió la llegada del Año Nuevo

Lo ÚltimoLocales

En la mañana del programa Comunicándonos, dialogamos con Fernanda Pugno, quien se encuentra en Río de Janeiro y relató en primera persona cómo se vivió la llegada del Año Nuevo en una de las ciudades más elegidas del mundo para recibir el 1° de enero.

Durante la entrevista, Fernanda destacó el imponente despliegue de fuegos artificiales que iluminó el cielo carioca, acompañado por shows de luces, presentaciones con drones y una puesta en escena que volvió a convertir a Río en un espectáculo único. Miles de personas se congregaron principalmente en la playa de Copacabana, vestidas de blanco, siguiendo la tradicional celebración que combina música, alegría y rituales frente al mar.

Río de Janeiro es reconocido a nivel mundial por su festejo de Fin de Año, que incluye espectáculos musicales en vivo, escenarios montados a lo largo de la costa y un show de fuegos artificiales sincronizado que se extiende por varios minutos sobre el océano Atlántico, convirtiéndose en uno de los eventos más convocantes del planeta.

La experiencia completa y el testimonio de Fernanda Pugno pueden escucharse en Comunicándonos, donde compartió detalles, sensaciones y el clima festivo que se vive en la ciudad brasileña en el inicio de un nuevo año.

Te puede interesar