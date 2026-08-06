Nani Perusia y Estefanía Rinero compartieron en la radio su experiencia tras consagrarse campeonas nacionales de tenis

En la mañana de la radio recibimos la visita de las tenistas mariajuanenses Nani Perusia y Estefanía Rinero, quienes compartieron la alegría de haberse consagrado campeonas de la categoría C1 en el XXXVI Torneo Nacional Ladys Tenis, disputado el pasado fin de semana en el Sport Automóvil Club de la ciudad de San Francisco.

Durante la entrevista, las flamantes campeonas contaron cómo vivieron un torneo muy exigente que reunió a más de 140 parejas provenientes de distintas provincias argentinas, en uno de los encuentros más importantes del tenis femenino amateur del país.

Perusia y Rinero repasaron el camino hacia el título. El sábado finalizaron en el primer puesto de su zona, resultado que les permitió acceder directamente a los cuartos de final. A partir de allí mantuvieron un nivel de juego sobresaliente, superando cada instancia hasta llegar a la gran definición.

En la final se enfrentaron a una dupla de la ciudad de Suardi, logrando una nueva victoria que les permitió levantar el trofeo y coronarse campeonas nacionales de la categoría C1.

Además del aspecto deportivo, destacaron la excelente organización del certamen, el gran nivel de las participantes y el espíritu de compañerismo que caracteriza al Torneo Nacional Ladys Tenis, un evento que desde hace 36 años reúne a mujeres de todo el país para compartir la pasión por este deporte.

Con este importante logro, Nani Perusia y Estefanía Rinero volvieron a poner en lo más alto el nombre de María Juana, sumando un nuevo título nacional que refleja el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento del tenis local.