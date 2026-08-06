El dúo Gioannin vuelve a los escenarios tras diez años con un show especial en Sastre

Después de una década sin compartir escenario, el dúo Gioannin, integrado por Lucho Milocco y Diego Marchionatti, volverá a presentarse este sábado en El Desarmadero Espacio Cultural, en la ciudad de Sastre, en un espectáculo que promete ser tan emotivo como inolvidable.

En la mañana de la radio dialogamos con Lucho Milocco, quien contó cómo surgió la posibilidad de volver a reunirse con Diego Arnedo luego de diez años de caminos musicales separados. El músico recordó con cariño la historia del dúo, la amistad que los une y las sensaciones que despierta este esperado reencuentro.

Durante la entrevista, Milocco adelantó que el público podrá disfrutar de un repertorio especialmente preparado para la ocasión, con canciones que marcaron la trayectoria de Gioannin y otras sorpresas pensadas para hacer de la noche un momento único.

La presentación genera gran expectativa entre quienes siguieron al dúo en sus comienzos y también entre quienes tendrán la oportunidad de verlos juntos por primera vez. El regreso de Gioannin no solo representa un reencuentro artístico, sino también la posibilidad de revivir una propuesta musical que dejó una huella en la región.

La cita será este sábado en El Desarmadero Espacio Cultural de Sastre, donde Lucho Milocco y Diego Marchionatti volverán a compartir escenario para celebrar la música y el reencuentro con su público.