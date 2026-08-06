Alcides Calvo impulsa gestiones para que vuelva el tren de pasajeros entre Buenos Aires y Tucumán con paradas en Rafaela y Sunchales

En la mañana de la radio dialogamos con el senador provincial Alcides Calvo, quien se refirió al pedido que impulsa para lograr el restablecimiento del servicio ferroviario de pasajeros entre Buenos Aires y Tucumán, luego de que se confirmara la interrupción de esta histórica conexión.

Calvo explicó que presentó una iniciativa en el Senado santafesino para solicitar al Gobierno de la Provincia que gestione ante las autoridades nacionales la reactivación del servicio, con el objetivo de que vuelva a detenerse en las ciudades de Rafaela y Sunchales, recuperando una conexión considerada estratégica para el departamento Castellanos.

El proyecto de comunicación, aprobado por la Cámara de Senadores, también solicita información oficial sobre los motivos que llevaron a la suspensión del servicio, el estado actual de la infraestructura ferroviaria y los plazos previstos para una eventual reanudación. El tren de larga distancia permanece interrumpido desde septiembre de 2025.

Durante la entrevista, el legislador remarcó que el regreso del tren no solo representa una alternativa de transporte para estudiantes, trabajadores, jubilados y familias, sino que también generaría un importante movimiento económico para las ciudades donde el servicio realiza sus paradas. Destacó que la actividad ferroviaria impulsa el comercio, el turismo y diversos servicios vinculados al traslado de pasajeros.

La iniciativa surgió además a partir de una inquietud planteada por la Asociación de Ferromodelistas y Amigos del Ferrocarril de Rafaela (AFAFR), entidad que viene trabajando para que el servicio vuelva a unir Buenos Aires con Tucumán, beneficiando a toda la región.

“Recuperar el tren significa recuperar una herramienta de conectividad e integración para los vecinos de Rafaela, Sunchales y todo el departamento Castellanos. No hablamos solamente de una parada ferroviaria, sino de una conexión que vincula a nuestra región con otros centros urbanos y provincias del país”, expresó Calvo.

Finalmente, el senador sostuvo que también es necesario contar con un diagnóstico técnico sobre el estado de las vías y las obras que deben realizarse para garantizar un servicio seguro y eficiente. “Necesitamos que Rafaela y Sunchales vuelvan a estar conectadas por tren con Buenos Aires y Tucumán. Es una herramienta que aporta integración territorial, facilita la movilidad y fortalece el desarrollo de toda la región”, concluyó.