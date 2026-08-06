Sociedad Italiana de María Juana comienza a dictar cursos de italiano

La presidenta de la Sociedad Italiana de María Juana, Cristina Bertone, visitó los estudios de la radio para anunciar el inicio de una nueva edición de los cursos de idioma italiano, una propuesta que año tras año convoca a vecinos interesados en aprender la lengua y acercarse a la cultura italiana.

Durante la entrevista, Bertone destacó la importancia de mantener vivas las raíces y tradiciones de la colectividad, invitando a personas de todas las edades a sumarse a esta iniciativa, tanto a quienes desean comenzar desde cero como a quienes buscan continuar perfeccionando sus conocimientos.

Las clases estarán a cargo de la profesora Marta Giai, quien cuenta con una amplia trayectoria en la enseñanza del idioma y acompañará a los alumnos durante todo el proceso de aprendizaje, combinando aspectos lingüísticos con contenidos culturales que enriquecen la experiencia.

Desde la institución remarcaron que aprender italiano no solo permite comunicarse en una de las lenguas más importantes de Europa, sino también fortalecer el vínculo con la historia y las tradiciones de muchas familias de la región.

Los interesados en inscribirse o solicitar más información pueden acercarse a la Sociedad Italiana de María Juana, donde recibirán todos los detalles sobre días, horarios y niveles disponibles.