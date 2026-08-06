Cinco beneficios del zinc para la salud: por qué es un mineral clave para el organismo

El zinc es un mineral esencial que participa en cientos de procesos biológicos del cuerpo humano. Aunque se necesita en pequeñas cantidades, su presencia es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, la fertilidad, la salud de la piel, la visión y el metabolismo.

Especialistas consultados por GQ Magazine destacaron que, en la mayoría de los casos, una alimentación equilibrada aporta el zinc necesario. Sin embargo, también advirtieron que el consumo excesivo de suplementos no ofrece beneficios adicionales y puede resultar perjudicial.

Fertilidad masculina

Uno de los beneficios más estudiados del zinc está relacionado con la salud reproductiva masculina. El tejido testicular y el líquido seminal contienen altas concentraciones de este mineral, por lo que una deficiencia puede afectar la producción y la calidad de los espermatozoides.

Diversas investigaciones han vinculado niveles bajos de zinc con una disminución en el recuento, la movilidad y la morfología de los espermatozoides. No obstante, los especialistas recuerdan que un exceso de zinc tampoco es recomendable, ya que podría afectar negativamente la calidad del semen.

Refuerza el sistema inmunológico

El zinc desempeña un papel esencial en el funcionamiento normal de las defensas del organismo. Participa en el desarrollo y la actividad de distintas células del sistema inmunológico y ayuda a mantener la integridad de la piel y de las mucosas que actúan como primera barrera frente a virus y bacterias.

Los expertos aclaran que tomar grandes dosis de suplementos no fortalece las defensas más allá de lo normal. Lo importante es mantener niveles adecuados mediante una dieta saludable.

Favorece la salud de la piel

Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, el zinc contribuye a mantener una piel sana y participa en los procesos de cicatrización.

Además, interviene en mecanismos biológicos relacionados con la inflamación, razón por la cual forma parte de algunos tratamientos utilizados para controlar el acné inflamatorio.

Protege la visión

La retina es uno de los tejidos con mayor concentración de zinc del organismo. Este mineral interviene en el metabolismo ocular y facilita el transporte de vitamina A desde el hígado hasta los ojos, un proceso fundamental para la visión nocturna y el buen funcionamiento de la retina.

Algunos estudios también sugieren que, combinado con otros antioxidantes, puede ayudar a retrasar la progresión de la degeneración macular asociada a la edad en determinados pacientes.

Participa en el metabolismo

El zinc también cumple un rol importante en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, permitiendo que el organismo aproveche correctamente los nutrientes de los alimentos.

Asimismo, participa en el funcionamiento de las células beta del páncreas, responsables de producir y liberar insulina, la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre.

¿Dónde se encuentra el zinc?

La mayoría de las personas obtiene suficiente zinc a través de la alimentación. Entre los alimentos más ricos en este mineral se destacan:

Ostras (la fuente más rica).

Carnes rojas.

Pollo.

Pescados y mariscos.

Huevos.

Leche y quesos.

Semillas de calabaza.

Legumbres.

Los suplementos solo deberían utilizarse bajo indicación médica, especialmente en personas con dificultades para absorber nutrientes o con dietas que puedan favorecer una deficiencia.

Los especialistas coinciden en una recomendación: el zinc es un nutriente indispensable para la salud, pero no es una solución milagrosa. Mantener una alimentación variada y equilibrada sigue siendo la mejor estrategia para asegurar un aporte adecuado y aprovechar todos sus beneficios.