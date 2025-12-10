Ferrato Hogar presentó increíbles promociones de fin de año en la mañana de la radio

En la mañana de la radio charlamos con Juanjo Ferratto, referente de Ferrato Hogar, quien dio a conocer las imperdibles promociones de fin de año que el comercio preparó para quienes buscan hacer un excelente regalo a un precio increíble en estas fiestas.

Durante la entrevista, Ferratto destacó la amplia variedad de productos disponibles, con ofertas especiales y grandes descuentos, pensados para todos los gustos y necesidades. Además, remarcó la posibilidad de pagar en cuotas, una opción clave para facilitar las compras y permitir que más personas puedan acceder a productos de calidad sin perder oportunidades.

Con estas propuestas, Ferrato Hogar invita a la comunidad a recorrer el local, aprovechar las promos vigentes y anticipar las compras de fin de año, combinando buen precio, financiación y atención personalizada, en una de las épocas más especiales del año.