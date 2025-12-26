Ferrocarril del Estado goleó a Brown y se quedó con la Supercopa

En la noche del martes 23 de diciembre, en el estadio “Agustín Giuliani”, Ferrocarril del Estado se adjudicó la Supercopa de la Liga Rafaelina de Fútbol al vencer con autoridad por 4 a 1 a Brown de San Vicente.

El equipo rafaelino marcó la diferencia con goles de Matías Clemenz, Ignacio Ynfante —en dos ocasiones, una desde el punto penal— y Oscar Maldonado.

Para Brown, el tanto del honor fue convertido por Manuel Grana en los minutos finales del encuentro.

De esta manera, Los Bichos Colorados cerraron una destacada actuación y celebraron un nuevo título en el fútbol regional.