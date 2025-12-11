Fiestas Mayores regresa con la esperada “Noche de Blanco” este fin de semana en San Jorge

Regionales

En la mañana de la radio charlamos con Gastón Frías, uno de los organizadores de Fiestas Mayores, quien adelantó todos los detalles del regreso de este exitoso evento que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de San Jorge. La propuesta llega renovada con la esperada “Noche de Blanco”, una edición especial que promete una velada mágica, con excelente música, una cuidada ambientación y el espíritu ideal para compartir y disfrutar.

Tras el gran éxito de ediciones anteriores, Fiestas Mayores vuelve a escena con una noche pensada para deslumbrar desde el primer minuto. La cita será este sábado 13 de diciembre en el Salón Borgia, con apertura a partir de las 00:00 horas, y una puesta en escena donde cada detalle estará alineado con la estética blanca y retro que caracteriza a esta edición.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de una experiencia completa que incluirá música de los años 80, 90 y 2000, un dress code obligatorio con alguna prenda blanca, un Glitter Bar para ingresar ya en clima festivo, un DJ invitado, sector fotográfico para capturar los mejores recuerdos y una decoración temática que aportará elegancia y un ambiente único.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de los RRPP oficiales Leonela Cravero, Sole Santa Cruz, Fabián Isla, Gabriela Chiappero, Anabel (María Juana), Ignacio y María Delfino, además de la posibilidad de adquirirlas mediante transferencia. Tras una larga espera, Fiestas Mayores regresa con todo y San Jorge se prepara para vivir una noche diferente, divertida y llena de magia. La “Noche de Blanco” ya se empieza a sentir en el aire.

Te puede interesar

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ESCUELA

    Lucas Araya, Nicolás Varayoud e Ignacio Varayoud de 5to. año de la EESOPI 2040 "Santa María de los Ángeles" pasaron por el estudio de la…

  • FIESTAS DE FIN DE AÑO EN BOLIVIA

    Mariano Gutierrez Vidal es oriundo de María Juana y vive hace más de 2 décadas en Bolivia. Nos contó en nuestro programa especial de Fin…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Seguimos dialogando con los protagonistas de la historia de la radio. Una de las primeras locutoras fue Chela Gonzalez, y en diálogo con Mónica Barceló…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Florencia Pietnechuk fue una de las locutoras que comenzó a hablar al aire en nuestro medio. Aquí cuenta su historia junto a Mónica Barceló en…