Fiestas Mayores regresa con la esperada “Noche de Blanco” este fin de semana en San Jorge

En la mañana de la radio charlamos con Gastón Frías, uno de los organizadores de Fiestas Mayores, quien adelantó todos los detalles del regreso de este exitoso evento que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de San Jorge. La propuesta llega renovada con la esperada “Noche de Blanco”, una edición especial que promete una velada mágica, con excelente música, una cuidada ambientación y el espíritu ideal para compartir y disfrutar.

Tras el gran éxito de ediciones anteriores, Fiestas Mayores vuelve a escena con una noche pensada para deslumbrar desde el primer minuto. La cita será este sábado 13 de diciembre en el Salón Borgia, con apertura a partir de las 00:00 horas, y una puesta en escena donde cada detalle estará alineado con la estética blanca y retro que caracteriza a esta edición.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de una experiencia completa que incluirá música de los años 80, 90 y 2000, un dress code obligatorio con alguna prenda blanca, un Glitter Bar para ingresar ya en clima festivo, un DJ invitado, sector fotográfico para capturar los mejores recuerdos y una decoración temática que aportará elegancia y un ambiente único.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de los RRPP oficiales Leonela Cravero, Sole Santa Cruz, Fabián Isla, Gabriela Chiappero, Anabel (María Juana), Ignacio y María Delfino, además de la posibilidad de adquirirlas mediante transferencia. Tras una larga espera, Fiestas Mayores regresa con todo y San Jorge se prepara para vivir una noche diferente, divertida y llena de magia. La “Noche de Blanco” ya se empieza a sentir en el aire.