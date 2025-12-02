Fiestas Mayores vuelve con una espectacular “Noche de Blanco” en San Jorge

Este sábado 13 de diciembre, la ciudad de San Jorge se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del año: el regreso de Fiestas Mayores, que vuelve con una GRAN NOCHE DE BLANCO, una propuesta llena de energía, buena música y una ambientación retro que promete ser inolvidable.

La cita será en el Salón Borgia, con apertura a partir de las 00:00 horas, donde el público podrá disfrutar de una fiesta temática pensada para que cada detalle brille.

La noche ofrecerá una experiencia completa:

  • La mejor música de los 80, 90 y 2000, para bailar hasta el amanecer.
  • Dress code obligatorio: alguna prenda blanca, en sintonía con la ambientación general.
  • Glitter Bar, para maquillarte apenas ingreses y sumarte al espíritu festivo.
  • DJ invitado, que aportará su estilo para potenciar la pista.
  • Sector fotográfico, ideal para guardar los mejores recuerdos.
  • Decoración temática en blanco, creando un clima único y elegante.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de los RRPP oficiales:
Leonela Cravero (3406 435945), Sole Santa Cruz (3406 405110), Fabián Isla (3406 645738), Gabriela Chiappero (3406 436391), Anabel – María Juana (3401 406522), Ignacio (3406 645793) y María Delfino (3406 429471).
También se pueden adquirir mediante transferencia al 3515210978.

Tras una larga espera, Fiestas Mayores regresa con todo, y San Jorge se prepara para una noche diferente, divertida y llena de magia. ¡La “Noche de Blanco” ya se siente en el aire!

