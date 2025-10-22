Fin de semana electoral: solo la Primera A tendrá acción en la Liga Rafaelina

Debido al desarrollo de las elecciones legislativas nacionales, este fin de semana no habrá actividad en la Primera B Zona Sur y Zona Norte. Sin embargo, la Primera A sí disputará sus compromisos, con encuentros programados entre miércoles y sábado. Atlético María Juana recibe a Sportivo Norte el viernes a partir de las 20:30 horas reserva y 22:00 primera división.

Talleres no tendrá actividad este fin de semana y se prepara para recibir a La Hisráulica el domingo 2 noviembre en el marco de la última fecha del Torneo Reválida.

Programación – Divisiones Superiores

MIÉRCOLES 22/10

Ben Hur vs. Brown de San Vicente – 19:30 hs Reserva / 21:00 hs Primera

Argentino Quilmes vs. Argentino de Vila – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera

Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera

Libertad de Sunchales vs. Juventud de Rafaela – 20:30 hs Reserva / 22:00 hs Primera

JUEVES 23/10

9 de Julio vs. Unión de Sunchales – 19:00 hs Reserva / 20:30 hs Primera

VIERNES 24/10

Peñarol vs. Florida de Clucellas – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera

Sportivo Roca vs. Atlético de Rafaela – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera

Atlético María Juana vs. Sportivo Norte – 20:30 hs Reserva / 22:00 hs Primera

Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Josefina – 20:30 hs Reserva / 22:00 hs Primera

SÁBADO 25/10

Brown de San Vicente vs. Libertad de Sunchales – 15:30 hs Reserva / 17:00 hs Primera

Argentino de Vila vs. Deportivo Aldao – 15:30 hs Reserva / 17:00 hs Primera