Fin de semana electoral: solo la Primera A tendrá acción en la Liga Rafaelina

Debido al desarrollo de las elecciones legislativas nacionales, este fin de semana no habrá actividad en la Primera B Zona Sur y Zona Norte. Sin embargo, la Primera A sí disputará sus compromisos, con encuentros programados entre miércoles y sábado. Atlético María Juana recibe a Sportivo Norte el viernes a partir de las 20:30 horas reserva y 22:00 primera división.
Talleres no tendrá actividad este fin de semana y se prepara para recibir a La Hisráulica el domingo 2 noviembre en el marco de la última fecha del Torneo Reválida.
Programación – Divisiones Superiores
MIÉRCOLES 22/10
Ben Hur vs. Brown de San Vicente – 19:30 hs Reserva / 21:00 hs Primera
Argentino Quilmes vs. Argentino de Vila – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera
Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera
Libertad de Sunchales vs. Juventud de Rafaela – 20:30 hs Reserva / 22:00 hs Primera
JUEVES 23/10
9 de Julio vs. Unión de Sunchales – 19:00 hs Reserva / 20:30 hs Primera
VIERNES 24/10
Peñarol vs. Florida de Clucellas – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera
Sportivo Roca vs. Atlético de Rafaela – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera
Atlético María Juana vs. Sportivo Norte – 20:30 hs Reserva / 22:00 hs Primera
Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Josefina – 20:30 hs Reserva / 22:00 hs Primera
SÁBADO 25/10
Brown de San Vicente vs. Libertad de Sunchales – 15:30 hs Reserva / 17:00 hs Primera
Argentino de Vila vs. Deportivo Aldao – 15:30 hs Reserva / 17:00 hs Primera