Fin de semana largo, mate y Netflix: las series y películas más vistas para maratonear desde casa

Las bajas temperaturas, la humedad y la posibilidad de lluvias e inestabilidad previstas para los próximos días en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe convierten al fin de semana largo en una oportunidad ideal para quedarse en casa y disfrutar de una buena serie o película.

Como ocurre cada semana, Netflix actualizó el ranking de los contenidos más elegidos por los suscriptores argentinos y preparó una selección que combina documentales, dramas, acción, deporte y producciones basadas en hechos reales. Si todavía no sabés qué mirar, acá te compartimos algunas de las opciones más destacadas.

Las series más elegidas por los argentinos

Encabezando el ranking aparece “El testigo”, una impactante miniserie basada en hechos reales que reconstruye el caso del asesinato de Rachel Nickell y las fallas de una investigación que conmocionó al Reino Unido.

Entre las producciones documentales se destaca “Michael Jackson: el veredicto”, que repasa uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia reciente y analiza el contexto que rodeó las acusaciones contra el Rey del Pop.

Para los amantes de las historias del lejano oeste, “Hombres de ley: Bass Reeves” cuenta la vida del primer alguacil afroamericano al oeste del río Mississippi, mientras que los fanáticos de “La Casa de Papel” tienen una cita obligada con “Berlín y la dama del armiño”, donde el popular personaje vuelve a planificar un ambicioso robo de arte.

Completa el Top 5 la serie “Las cuatro estaciones”, una comedia dramática que explora las relaciones, la amistad y los cambios que atraviesan varias parejas a lo largo de los años.

Películas para todos los gustos

Entre las películas más vistas sobresale “Risa y la cabina del viento”, una emotiva historia fantástica sobre una niña que encuentra una forma extraordinaria de comunicarse con quienes ya no están y cumplir un deseo muy especial.

Los amantes del deporte pueden disfrutar de “Creed III”, la exitosa continuación de la saga inspirada en Rocky Balboa, y del documental argentino “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, que repasa la vida y la carrera del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina.

Otra producción que continúa despertando interés es “Diego Maradona”, el documental que reconstruye los años del astro argentino en el Napoli y su transformación en leyenda mundial.

Por su parte, “La chica del perdón” ofrece una conmovedora historia de superación, resiliencia y fortaleza espiritual que ha logrado emocionar a miles de espectadores.

El plan perfecto para quedarse en casa

Con el pronóstico anunciando jornadas frescas y húmedas para la región, el combo parece ideal: una manta, algo rico para compartir, unos buenos pochoclos y alguna de estas propuestas que lideran las preferencias de los usuarios argentinos.

Ya sea para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia, Netflix ofrece opciones para todos los gustos durante este fin de semana largo donde el mejor plan puede estar a pocos pasos del sillón.