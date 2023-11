Fin de semana largo y balotaje: quienes viajen tendrán 60 días para excusarse por la no emisión del voto

La fecha del balotaje presidencial fijada para el domingo 19 de noviembre se encuentra en pleno fin de semana largo debido feriado del día lunes 20. Por lo cual las autoridades de la Cámara Nacional Electoral advierten por la necesidad de excusarse por la no emisión del voto de aquellos que estén de viaje y no puedan asistir a las urnas.

El trámite se podrá hacer online en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral o de manera presencial en la Secretaría Electoral y también en las sedes de las defensorías del pueblo.

El fin de semana largo se da por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional por lo que, muchos argentinos, probablemente, aprovechen para tomarse unos días de descanso. Sin embargo, esto conllevaría la posibilidad de que no puedan asistir a votar el día de los comicios y para evitar una sanción económica deberán excusarse por la no emisión del voto.

Magdalena Gutiérrez, de la Secretaría Electoral Nacional, informó que: “quienes puedan votar pueden ingresar al sitio web de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en la sección “Infractores”, donde podrán justificarse de manera online. También se puede hacer de manera presencial en la Secretaría Electoral o en las defensorías del pueblo que colaboran en esta tarea con nosotros”.

Además, dio a conocer el plazo estipulado para excusarse, “desde las elecciones tendrán 60 días para justificar la no emisión del voto. En caso de no poder justificar la no emisión del voto se puede pagar la multa y en ese caso ya salir del registro de infractores”.

En las elecciones generales del 22 de octubre participó el 77,6% del padrón, lo que significó el segundo nivel más bajo desde el retorno de la democracia en 1983.