Flor Donzino presentó en la radio la oferta académica de la Universidad Blas Pascal en Sastre

Flor Donzino, en una entrevista para el medio InfoSastre.

En la mañana de la radio, Flor Donzino, representante de la Universidad Blas Pascal en Sastre, compartió detalles sobre la amplia oferta académica que la institución ofrece para quienes deseen continuar sus estudios superiores sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades.

Durante la entrevista, Flor explicó que la sede de la UBP en Sastre brinda carreras de grado, tecnicaturas y cursos de formación profesional, con la modalidad a distancia o semipresencial, lo que permite a los estudiantes combinar el estudio con sus actividades laborales o personales.

Además, destacó la posibilidad de acceder a becas, programas de tutorías personalizadas y herramientas digitales de última generación, que garantizan una formación de calidad y acompañamiento constante.

La propuesta educativa de la Universidad Blas Pascal en Sastre continúa creciendo, consolidándose como una alternativa accesible y moderna para los jóvenes y adultos del centro oeste santafesino que buscan formarse cerca de su hogar.