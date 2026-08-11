“Florence: Heart of the Renaissance”: un viaje a la ciudad donde nació el Renacimiento

Para quienes disfrutan de la historia, el arte y las grandes figuras de la cultura, hay un documental que vale la pena descubrir: “Florence: Heart of the Renaissance”, un episodio de la reconocida serie Rick Steves’ Europe que propone un recorrido por Florencia, Italia, y por el extraordinario período histórico que convirtió a la ciudad en uno de los grandes centros culturales de Occidente.

La producción tiene una duración de aproximadamente 25 minutos y fue estrenada originalmente en 2012. Su propuesta es sencilla pero muy atractiva: recorrer Florencia y descubrir cómo, durante el siglo XV, la ciudad se convirtió en uno de los principales escenarios del Renacimiento.

Una ciudad que cambió la historia del arte

El documental permite acercarse a algunas de las obras y artistas fundamentales del Renacimiento.

El recorrido incluye el David de Michelangelo, El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, las famosas Puertas del Paraíso de Lorenzo Ghiberti, las obras de Fra Angelico y la monumental cúpula de Santa Maria del Fiore, diseñada por Filippo Brunelleschi, considerada una de las grandes obras arquitectónicas que marcaron el comienzo del Renacimiento.

Pero el atractivo del documental está también en mostrar que estas obras no aparecen aisladas.

Florencia fue el escenario de una transformación profunda en la manera de entender al ser humano, la ciencia, la arquitectura y la representación de la naturaleza.

Michelangelo, Botticelli y mucho más

Uno de los puntos fuertes del recorrido es que permite comprender cómo la ciudad se convirtió en un verdadero laboratorio artístico.

El espectador puede encontrarse con el David de Michelangelo, una de las esculturas más famosas de la historia; descubrir la belleza de las pinturas de Botticelli; conocer las puertas de Ghiberti y observar la influencia de la arquitectura de Brunelleschi.

Y además hay un detalle interesante: el documental no se limita a los grandes museos. También cruza el río Arno para mostrar la tradición artesanal de Florencia y cómo la ciudad mantiene parte de aquella cultura del trabajo manual que la caracterizó durante siglos.

¿Dónde se puede ver?

Hay una buena noticia: el episodio está disponible oficialmente en internet.

Se puede ver en la página de PBS, dentro de Rick Steves’ Europe, donde figura actualmente con una duración de 25 minutos y disponibilidad hasta el 18 de julio de 2027.

Ver “Florence: Heart of the Renaissance” en PBS

También se encuentra disponible en el sitio oficial de Rick Steves, y existe una versión publicada en el canal verificado de Rick Steves’ Europe en YouTube.

Ver el episodio en el sitio oficial de Rick Steves

Ver en YouTube

Además, Tubi también ofrece el episodio en su catálogo, aunque la disponibilidad puede variar según el país.

¿Por qué recomendamos verlo?

Porque en apenas 25 minutos permite realizar un recorrido visual por una de las ciudades más importantes de la historia del arte y comprender por qué Florencia es considerada la cuna del Renacimiento.

Es una excelente opción para quienes quieran acercarse a la historia de Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, Ghiberti y Fra Angelico, pero también para quienes simplemente quieran descubrir cómo una ciudad relativamente pequeña terminó convirtiéndose en uno de los grandes motores culturales de Europa.

Florencia no fue solamente el lugar donde vivieron grandes artistas: fue el escenario de una transformación que cambió para siempre la manera en que Occidente entendió el arte, la arquitectura y al propio ser humano.

Y este documental es una muy buena manera de comenzar a recorrer esa historia.