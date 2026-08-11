Jerónimo Hernández repasó en Radio María Juana la emotiva celebración por los 30 años de “Raíces de Mi Tierra”

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Jerónimo Hernández, integrante del Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, quien realizó un balance de lo que fue la celebración de los 30 años de trayectoria del ballet, llevada a cabo el pasado sábado en la Sociedad Italiana de María Juana.

La institución recibió el Encuentro de Danzas Raíces 2026, una propuesta que formó parte de las actividades de las Fiestas Patronales de María Juana y que reunió a más de 15 grupos de danzas provenientes de diferentes localidades de la región.

Con un salón completamente colmado, la noche estuvo marcada por la música, la danza y las tradiciones, con una importante puesta en escena y la participación de los distintos grupos que llegaron para acompañar al ballet en esta fecha tan especial.

Durante la jornada se vivieron además numerosos momentos de emoción, especialmente para quienes forman parte de “Raíces de Mi Tierra”, que celebró tres décadas de trabajo, compromiso y dedicación a la danza y a la cultura.

A lo largo de estos 30 años, el ballet se convirtió en un espacio de encuentro entre distintas generaciones, manteniendo vivas nuestras tradiciones y promoviendo la danza como una expresión de identidad, cultura y pertenencia.

Los festejos continúan en septiembre

La celebración tendrá una nueva fecha el próximo 26 de septiembre, cuando “Raíces de Mi Tierra” vuelva a reunirse con la comunidad para disfrutar de una propuesta artística especial.

En esta oportunidad, serán protagonistas el reconocido Dúo Coplanacu, junto a Guille Benítez y Cristian Capurelli.

De esta manera, el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra” continúa celebrando una historia construida durante tres décadas, con la mirada puesta en el futuro pero manteniendo siempre presente el valor de nuestras raíces y tradiciones.