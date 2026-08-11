María Juana se prepara para un nuevo Bici Paseo: charlamos con Susana Boscheto

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Susana Boscheto, integrante de la Comuna de María Juana, quien contó todos los detalles de una nueva propuesta para disfrutar de una tarde al aire libre, haciendo actividad física y compartiendo en comunidad.

Se trata del Bici Paseo, organizado por la Comuna de María Juana junto a La Nena Loca, que se realizará el próximo viernes 21 de agosto.

La salida está prevista para las 14:00 horas desde la Plaza Pública San Martín, desde donde los participantes emprenderán el recorrido en bicicleta hasta la Estación María Juana.

La propuesta busca generar un espacio diferente para disfrutar del aire libre, el movimiento y la naturaleza, promoviendo además el encuentro entre vecinos y una actividad saludable para compartir en familia y con amigos.

Desde la organización invitan a todos los vecinos a sumarse con sus bicicletas y disfrutar de una tarde de pedaleo, buena onda y compañerismo.

🚲 Todo listo para pedalear

Quienes participen deberán llevar su bicicleta, agua y toda la energía necesaria para disfrutar del recorrido.

📅 Viernes 21 de agosto

🕑 14:00 horas

📍 Salida: Plaza Pública San Martín

🚲 Destino: Estación María Juana

Una invitación a salir de la rutina, ponerse en movimiento y disfrutar de María Juana sobre dos ruedas. ¡Pedaleamos juntos y disfrutamos el camino!