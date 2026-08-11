María Juana Vibra: una gran jornada de actividades se vivirá este domingo en la Plaza San Martín

En el marco de las Fiestas Patronales 2026, este domingo 16 de agosto la Plaza San Martín de María Juana será escenario de una jornada especial con propuestas para toda la familia, en el marco de “María Juana Vibra”.

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con la apertura del paseo, que contará con artesanos, emprendedores, paseo gastronómico y expositores.

A partir de las 13:00, se desarrollarán diferentes propuestas. Por un lado, llegarán las Rutas del Arte, iniciativa del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. También se llevará adelante una propuesta de separación en origen y compostaje, con juegos y modos didácticos a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

Entre las actividades previstas también habrá una jornada de educación vial, de 14:00 a 17:00, destinada a niños de entre 8 y 10 años junto a sus familias, como propuesta de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Una tarde pensada para las familias

Desde las 14:00 horas comenzará el Día de las Infancias, con un espacio lúdico junto a la Biblioteca Popular María Juana, además de talleres de dibujo y pintura a cargo de Ani Llanos.

También a las 15:00, la Asociación Bomberos Voluntarios de María Juana realizará la tradicional entrega de golosinas, recuperando una propuesta que forma parte de las celebraciones y que busca compartir una tarde especial con los más chicos.

Música, danza y espectáculos

El escenario principal abrirá sus actividades a las 14:00 horas, con distintas propuestas artísticas.

La programación incluirá la presentación del Ensamble “Nelson Pautasso”, la actuación de Tuly Gallardo y la presentación del Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”.

Como gran cierre de la jornada se presentará La Callejera, con un espectáculo pensado para disfrutar en familia y cerrar una jornada cargada de música, cultura y encuentro.

De esta manera, María Juana Vibra propone para este domingo una jornada abierta a toda la comunidad, combinando actividades culturales, educativas, recreativas, gastronómicas y artísticas en el corazón de la localidad.

📅 Domingo 16 de agosto

📍 Plaza San Martín

🕛 Desde las 12:00 horas

🎶 Música, danza, arte, gastronomía y actividades para toda la familia.