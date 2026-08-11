Liga Rafaelina: ya está programada la próxima fecha para las divisiones superiores

Comenzó una nueva semana y la Liga Rafaelina de Fútbol ya confirmó cómo se disputará la próxima jornada de las divisiones superiores, con partidos que comenzarán este jueves y se extenderán hasta el domingo 16 de agosto.
La actividad tendrá nuevamente presencia de equipos de María Juana, con Atlético María Juana visitando a Argentino de Quilmes el viernes, mientras que Talleres de María Juana recibirá el sábado a Sportivo Santa Clara.
Atlético María Juana visita a Argentino de Quilmes
Por la Primera División, Argentino Quilmes recibirá a Atlético María Juana este viernes 14 de agosto. El partido de Reserva comenzará a las 20:00, mientras que la Primera jugará desde las 21:30.
Talleres de María Juana recibe a Sportivo Santa Clara
El sábado 15 será el turno de Talleres de María Juana, que enfrentará como local a Sportivo Santa Clara. La Reserva jugará a las 14:00, mientras que el encuentro de Primera está previsto para las 15:30.
📅 Toda la programación
JUEVES 13/08
- Deportivo Aldao vs. 9 de Julio — Reserva 20:00 / Primera 21:30.
VIERNES 14/08
- Sportivo Roca vs. Ferrocarril del Estado — Reserva 20:30 / Primera 22:00.
- Independiente de Ataliva vs. Deportivo Tacural — Reserva 20:30 / Primera 22:00.
- Florida de Clucellas vs. La Hidráulica — Reserva 20:30 / Primera 22:00.
- Argentino Quilmes vs. Atlético María Juana — Reserva 20:00 / Primera 21:30.
- Libertad de Sunchales vs. Deportivo Josefina — Reserva 20:00 / Primera 21:30.
SÁBADO 15/08
- Talleres de María Juana vs. Sportivo Santa Clara — Reserva 14:00 / Primera 15:30.
DOMINGO 16/08
Primera A – 4ª fecha del Clausura
- Peñarol vs. Unión de Sunchales.
- Ben Hur vs. Sportivo Norte.
- Atlético de Rafaela vs. Argentino de Vila.
- Brown de San Vicente vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas.
Todos estos encuentros tendrán Reserva a las 14:00 y Primera a las 15:30.
Primera B – 1ª fecha de Revalida
Zona Norte
- Argentino de Humberto vs. Deportivo Susana.
- Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Bella Italia.
- Juventud Unida vs. Deportivo Ramona.
- Moreno de Lehmann vs. Belgrano de San Antonio.
Zona Sur
- Zenón Pereyra vs. Defensores de Frontera.
- San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo.
En todos los partidos del domingo, la Reserva comenzará a las 14:00 y la Primera a las 15:30.