Liga Rafaelina: ya está programada la próxima fecha para las divisiones superiores

Comenzó una nueva semana y la Liga Rafaelina de Fútbol ya confirmó cómo se disputará la próxima jornada de las divisiones superiores, con partidos que comenzarán este jueves y se extenderán hasta el domingo 16 de agosto.

La actividad tendrá nuevamente presencia de equipos de María Juana, con Atlético María Juana visitando a Argentino de Quilmes el viernes, mientras que Talleres de María Juana recibirá el sábado a Sportivo Santa Clara.

Atlético María Juana visita a Argentino de Quilmes

Por la Primera División, Argentino Quilmes recibirá a Atlético María Juana este viernes 14 de agosto. El partido de Reserva comenzará a las 20:00, mientras que la Primera jugará desde las 21:30.

Talleres de María Juana recibe a Sportivo Santa Clara

El sábado 15 será el turno de Talleres de María Juana, que enfrentará como local a Sportivo Santa Clara. La Reserva jugará a las 14:00, mientras que el encuentro de Primera está previsto para las 15:30.

📅 Toda la programación

JUEVES 13/08

Deportivo Aldao vs. 9 de Julio — Reserva 20:00 / Primera 21:30.

VIERNES 14/08

Sportivo Roca vs. Ferrocarril del Estado — Reserva 20:30 / Primera 22:00.

Independiente de Ataliva vs. Deportivo Tacural — Reserva 20:30 / Primera 22:00.

Florida de Clucellas vs. La Hidráulica — Reserva 20:30 / Primera 22:00.

Argentino Quilmes vs. Atlético María Juana — Reserva 20:00 / Primera 21:30.

Libertad de Sunchales vs. Deportivo Josefina — Reserva 20:00 / Primera 21:30.

SÁBADO 15/08

Talleres de María Juana vs. Sportivo Santa Clara — Reserva 14:00 / Primera 15:30.

DOMINGO 16/08

Primera A – 4ª fecha del Clausura

Peñarol vs. Unión de Sunchales.

Ben Hur vs. Sportivo Norte.

Atlético de Rafaela vs. Argentino de Vila.

Brown de San Vicente vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas.

Todos estos encuentros tendrán Reserva a las 14:00 y Primera a las 15:30.

Primera B – 1ª fecha de Revalida

Zona Norte

Argentino de Humberto vs. Deportivo Susana.

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Bella Italia.

Juventud Unida vs. Deportivo Ramona.

Moreno de Lehmann vs. Belgrano de San Antonio.

Zona Sur

Zenón Pereyra vs. Defensores de Frontera.

San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo.

En todos los partidos del domingo, la Reserva comenzará a las 14:00 y la Primera a las 15:30.