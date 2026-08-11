Liga Rafaelina: ya está programada la próxima fecha para las divisiones superiores

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Comenzó una nueva semana y la Liga Rafaelina de Fútbol ya confirmó cómo se disputará la próxima jornada de las divisiones superiores, con partidos que comenzarán este jueves y se extenderán hasta el domingo 16 de agosto.

La actividad tendrá nuevamente presencia de equipos de María Juana, con Atlético María Juana visitando a Argentino de Quilmes el viernes, mientras que Talleres de María Juana recibirá el sábado a Sportivo Santa Clara.

Atlético María Juana visita a Argentino de Quilmes

Por la Primera División, Argentino Quilmes recibirá a Atlético María Juana este viernes 14 de agosto. El partido de Reserva comenzará a las 20:00, mientras que la Primera jugará desde las 21:30.

Talleres de María Juana recibe a Sportivo Santa Clara

El sábado 15 será el turno de Talleres de María Juana, que enfrentará como local a Sportivo Santa Clara. La Reserva jugará a las 14:00, mientras que el encuentro de Primera está previsto para las 15:30.

📅 Toda la programación

JUEVES 13/08

  • Deportivo Aldao vs. 9 de Julio — Reserva 20:00 / Primera 21:30.

VIERNES 14/08

  • Sportivo Roca vs. Ferrocarril del Estado — Reserva 20:30 / Primera 22:00.
  • Independiente de Ataliva vs. Deportivo Tacural — Reserva 20:30 / Primera 22:00.
  • Florida de Clucellas vs. La Hidráulica — Reserva 20:30 / Primera 22:00.
  • Argentino Quilmes vs. Atlético María Juana — Reserva 20:00 / Primera 21:30.
  • Libertad de Sunchales vs. Deportivo Josefina — Reserva 20:00 / Primera 21:30.

SÁBADO 15/08

  • Talleres de María Juana vs. Sportivo Santa Clara — Reserva 14:00 / Primera 15:30.

DOMINGO 16/08

Primera A – 4ª fecha del Clausura

  • Peñarol vs. Unión de Sunchales.
  • Ben Hur vs. Sportivo Norte.
  • Atlético de Rafaela vs. Argentino de Vila.
  • Brown de San Vicente vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas.

Todos estos encuentros tendrán Reserva a las 14:00 y Primera a las 15:30.

Primera B – 1ª fecha de Revalida

Zona Norte

  • Argentino de Humberto vs. Deportivo Susana.
  • Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Bella Italia.
  • Juventud Unida vs. Deportivo Ramona.
  • Moreno de Lehmann vs. Belgrano de San Antonio.

Zona Sur

  • Zenón Pereyra vs. Defensores de Frontera.
  • San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo.

En todos los partidos del domingo, la Reserva comenzará a las 14:00 y la Primera a las 15:30.

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