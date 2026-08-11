Una mujer de 44 años redujo su dolor de espalda después de cuatro noches de “conexión a tierra”

Un antiguo estudio de caso realizado entre 2004 y 2005 por el Dr. William Amalu, vinculado a la International Academy of Clinical Thermography (IACT), registró cambios llamativos en una mujer de 44 años que padecía dolor de espalda y que comenzó a dormir utilizando un sistema conectado eléctricamente a tierra.

El trabajo formó parte de una serie de 20 estudios de caso destinados a observar los posibles efectos del llamado earthing o grounding, una práctica que consiste en establecer una conexión eléctrica entre el cuerpo y la tierra, en este caso mediante ropa de cama conductora.

¿Qué ocurrió con la paciente?

Según el caso publicado, la mujer de 44 años presentaba un importante dolor en la zona media de la espalda que llevaba varios meses. Antes de comenzar la experiencia se realizó una evaluación mediante termografía médica infrarroja, una técnica que permite elaborar un mapa de las temperaturas de la superficie corporal.

Las imágenes mostraban zonas de mayor temperatura en la espalda, compatibles con las áreas donde la paciente manifestaba dolor e inflamación.

Luego comenzó a dormir durante la noche sobre ropa de cama conectada a tierra. Después de cuatro noches, una nueva evaluación termográfica mostró una disminución de las zonas de mayor temperatura y una distribución térmica más uniforme. El registro del caso también indicó una reducción del dolor.

De acuerdo con los datos difundidos sobre este caso, la paciente informó aproximadamente un 30% de reducción del dolor después de cuatro noches. En los controles posteriores se registró una mejoría progresiva: alrededor del 80% a las cuatro semanas y una desaparición del dolor a las ocho semanas, aunque permanecía cierta rigidez matutina.

¿Qué es el “earthing”?

El earthing o “conexión a tierra” sostiene que el contacto eléctrico con la superficie terrestre podría modificar determinados procesos fisiológicos. Sus defensores plantean que los electrones de la tierra podrían influir sobre procesos relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo.

Sin embargo, es importante poner estos resultados en contexto. Los trabajos de Amalu fueron estudios de caso, realizados sobre pacientes individuales, y utilizaron termografía y escalas de dolor para seguir su evolución. No fueron ensayos clínicos grandes y controlados que permitan demostrar que el earthing sea un tratamiento eficaz para el dolor de espalda.

La termografía, por su parte, permite detectar y cuantificar cambios en la temperatura de la piel y puede utilizarse como herramienta complementaria para analizar determinadas condiciones fisiológicas.

El caso de esta mujer de 44 años se convirtió así en uno de los ejemplos más difundidos dentro de las investigaciones iniciales sobre earthing: cuatro noches de sueño conectado a tierra coincidieron con una reducción observable de las alteraciones térmicas en la espalda y con una disminución del dolor reportado por la paciente.

Más allá de las conclusiones que puedan extraerse, el trabajo abrió una pregunta que continúa generando interés: ¿puede el simple contacto eléctrico con la tierra influir de alguna manera sobre determinados procesos del organismo? La respuesta definitiva requiere investigaciones clínicas más amplias y rigurosas.





Fuentes:

IACT – International Academy of Clinical Thermography: tiene material relacionado con William Amalu y la termografía médica. International Academy of Clinical Thermography

Documento de los estudios de William Amalu (2004-2005): es probablemente la fuente más directa. Presenta los casos de Clinical Earthing Application in 20 Case Studies, explica la metodología y muestra las imágenes termográficas antes y después. Medical Thermography – Case Studies, William Amalu

PubMed: existe una revisión/artículo posterior que menciona explícitamente los 20 casos de Amalu y las imágenes obtenidas mediante termografía infrarroja. Es una fuente bastante más sólida para contextualizar el trabajo. PubMed – Illnesses in technologically advanced societies due to lack of grounding

PMC (National Library of Medicine): permite leer gratuitamente el artículo completo y ver las figuras con las imágenes termográficas de algunos de los casos. Artículo completo en PubMed Central