Los mariajuanenses Luz y Javier Paschetta sumaron importantes puntos rumbo al Mundial de Taekwon-Do ITF 2028

Los taekwondistas de María Juana Luz y Javier Paschetta y Nicolás Gauna oriundo de Sastre participaron durante el fin de semana del 25º Campeonato Regional NOA, correspondiente además a la tercera etapa del Argentina Taekwon-Do Tour (ATT), que se desarrolló en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

El certamen tuvo lugar el domingo 9 de agosto en el Estadio Vicente Rosales del Club Ciclista Olímpico y reunió a competidores de diferentes puntos del país. La competencia fue organizada por la Asociación Norte de Taekwon-Do de la Provincia de Santiago del Estero y fiscalizada por la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF.

Para los representantes mariajuanenses, la participación tuvo un valor especial, ya que el torneo otorgó puntos para el proceso de clasificación al próximo Campeonato Mundial ITF, que se llevará a cabo en Irlanda en 2028.

Los competidores lograron excelentes resultados en sus respectivas categorías, sumando unidades importantes para el ranking y manteniéndose dentro del proceso selectivo que irá definiendo a los representantes argentinos para la cita mundialista.

Un torneo que otorgó puntos para el Mundial

El Argentina Taekwon-Do Tour contempla diferentes etapas a lo largo del país y cada una permite a los competidores acumular puntos.

En las categorías correspondientes, los atletas ubicados en los primeros puestos reciben:

1º puesto: 3 puntos

2º puesto: 2 puntos

3º puesto: 1 punto

El puntaje obtenido se acumula a lo largo del ATT y tiene incidencia en el Ranking Nacional. Además, esos puntos pertenecen al competidor y pueden trasladarse a la categoría en la que finalmente participe dentro del proceso selectivo para el próximo Campeonato Mundial.

El campeonato santiagueño contó con competencias de Gups en todas las categorías, además de Danes Menores y Prejuveniles en Formas y Combate. Las finales de Juveniles y Adultos Danes fueron transmitidas en directo por DeporTV.

La posibilidad de participar estuvo abierta no solamente a los atletas de la región NOA —Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Catamarca y Salta— sino también a competidores de todo el país, permitiendo que puedan sumar puntos en el ranking nacional.

Ahora, Santa Rosa de Calamuchita

Con la tercera etapa ya disputada en Santiago del Estero, el calendario del Argentina Taekwon-Do Tour 2026 continuará con la 4ª etapa, correspondiente a la Zona Centro, que tendrá como escenario Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Para Luz y Javier Paschetta, será una nueva oportunidad de seguir acumulando experiencia y puntos en este camino que tiene como gran objetivo llegar al Campeonato Mundial ITF de Irlanda 2028.

La participación de los dos taekwondistas mariajuanenses vuelve a poner a la localidad en el mapa de una disciplina que combina competencia, preparación y constancia, con un proceso selectivo que se extenderá durante los próximos años.