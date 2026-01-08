Folclore, encuentro y alegría: llega la “Peña Para Todxs” a María Juana

En la mañana de la radio charlamos con Alejandra Vázquez, integrante de la Asociación Civil Un Espacio Para Todos, quien brindó detalles sobre la “Peña Pata Todxs”, una propuesta cultural que invita a recibir el Año Nuevo con música, encuentro y espíritu comunitario.

El evento se realizará este viernes 9 de enero, desde las 21 horas, frente a la panadería de la institución, con entrada libre y gratuita. La peña contará con la participación de artistas locales y zonales, que ofrecerán espectáculos en vivo para disfrutar en familia y con amigos, en una noche pensada para compartir y celebrar.

Además de la música, habrá servicio de buffet, completando una propuesta ideal para pasar una noche diferente y comenzar el 2026 con alegría, energía y unión.

La actividad es organizada por la Asociación Civil Un Espacio Para Todos, que invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa cultural, pensada para fortalecer los lazos sociales y seguir generando espacios de encuentro.

Una cita imperdible para arrancar el año nuevo con folclore, amistad y todas las fuerzas.

