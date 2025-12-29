Fondos FANI para obras de infraestructura en la Escuela Taller N° 90 de María Juana

En el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Educación, el pasado viernes se concretó la entrega de fondos correspondientes al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) a la Escuela Taller de Educación Manual N° 90 de María Juana.

La entrega del aporte se realizó en las instalaciones del establecimiento educativo y estuvo a cargo de la presidente comunal, Lic. Zulma Maciel, quien fue recibida por el director de la institución, Adrián Coalova, en representación de toda la comunidad educativa.

El monto asignado asciende a $16.471.490 y será destinado a una obra prioritaria para la escuela: el cerramiento perimetral del predio, que incluye la colocación de tejido y columnas de hormigón, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones edilicias del establecimiento.

El Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) es un programa del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe que tiene como finalidad brindar respuestas rápidas y concretas a problemáticas urgentes de infraestructura escolar. Está destinado a escuelas de gestión pública y permite financiar obras menores, reparaciones, ampliaciones, cerramientos, instalaciones eléctricas, sanitarias, entre otras intervenciones necesarias para el normal funcionamiento de los establecimientos.

La gestión del FANI se inicia a partir de una solicitud formal de la institución educativa, avalada por la supervisión correspondiente y canalizada a través del Ministerio de Educación. Una vez evaluada la necesidad y aprobada la intervención, los fondos son transferidos para la ejecución de la obra, generalmente con el acompañamiento del gobierno local, ya sea comunal o municipal, que colabora en la administración, control y concreción de los trabajos.

Desde la Comuna de María Juana se destacó y valoró el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial, que mediante programas como el FANI permite atender demandas urgentes de las escuelas, fortaleciendo la educación pública y garantizando mejores condiciones para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.