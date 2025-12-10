Ford Picco presentó en la radio atractivos planes para cerrar el año con auto nuevo

En la mañana de la radio recibimos en el estudio a Ignacio y Elías, representantes de Ford Picco, quienes compartieron con la audiencia las excelentes alternativas disponibles para este cierre de año. Durante la charla, destacaron los distintos planes vigentes, con cuotas súper accesibles tanto para modelos 0 km como para vehículos usados, pensados para que más personas puedan cumplir el objetivo de cambiar o adquirir su primer auto.

Además, invitaron a la comunidad a seguir a Ford Picco a través de sus redes sociales, donde se pueden conocer los más de 120 autos disponibles entre unidades nuevas y usadas. En Instagram, siguiendo a Ford Picco y Picco Usados, los usuarios no solo acceden a todas las novedades y oportunidades comerciales, sino que también pueden participar de importantes sorteos y premios especiales por las fiestas de fin de año.