Francone-Roldán, campeones de las 300 Millas de Santa Fe

En la mañana de la radio, charlamos con el binomio Francone-Roldán, de María Juana, luego del destacado triunfo conseguido durante el fin de semana en la 10ª edición de las 300 Millas de Santa Fe, competencia de rally de regularidad que tuvo a Zenón Pereyra como uno de sus escenarios.

La dupla mariaj uanense se quedó con el primer puesto de la categoría C Modernos, a bordo de un Renault 12 modelo 1984, y además obtuvo la Copa Challenger, coronando una destacada participación en una competencia que reunió a binomios de distintas localidades.

Durante la entrevista, Francone y Roldán repasaron lo que dejó la competencia, las características de la prueba y el trabajo que implica participar en una disciplina donde la precisión y la coordinación entre piloto y navegante resultan fundamentales.

El triunfo tiene además un significado especial para la dupla, ya que representa el resultado de años de participación, dedicación y pasión por el rally de regularidad. Una actividad que no solamente requiere preparación para cada competencia, sino también conocimiento del vehículo, concentración y mucha experiencia para afrontar cada recorrido.

Las 300 Millas de Santa Fe volvieron a reunir a los amantes de los autos clásicos y la regularidad, con una importante participación regional. Para María Juana, la edición número diez dejó una celebración especial con Francone-Roldán en lo más alto de la clasificación y levantando la Copa Challenger.

Durante la charla en la radio, los protagonistas compartieron detalles de la competencia y las sensaciones después de conseguir un triunfo que seguramente quedará entre los momentos más importantes de su trayectoria dentro de la regularidad.