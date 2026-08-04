Bomberos Voluntarios de María Juana se capacitaron sobre riesgos eléctricos

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la preparación del personal ante diferentes tipos de emergencias, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana participó de una jornada de capacitación sobre riesgos eléctricos.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales para el trabajo en siniestros, entre ellos los distintos tipos de tensión, las características de las líneas de tendido eléctrico y los aspectos clave que deben tenerse en cuenta al intervenir en escenarios donde existe riesgo de electrocución.

La capacitación también incluyó el análisis de los protocolos de actuación para establecer perímetros de seguridad, el procedimiento ante accidentes vehiculares con postes de energía involucrados y la importancia de coordinar las intervenciones con las empresas proveedoras del servicio eléctrico antes de iniciar cualquier tarea.

Además, los bomberos profundizaron sus conocimientos sobre los peligros que pueden pasar inadvertidos, como la tensión de paso y la formación de arcos eléctricos, conceptos esenciales para minimizar riesgos y garantizar tanto la seguridad del personal como la de la comunidad.

Desde la institución destacaron que la formación permanente es una herramienta indispensable para afrontar con profesionalismo cada emergencia. En ese sentido, remarcaron que “la capacitación constante es nuestra mejor herramienta para proteger a la comunidad y asegurar que, después de cada sirena, todos volvamos a casa a salvo”, reflejando el compromiso que caracteriza al cuerpo de Bomberos Voluntarios de María Juana.