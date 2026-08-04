“Lost Treasures of the Bible: Secrets of Faith”, la serie de National Geographic que explora los grandes enigmas bíblicos

Para los amantes de la historia, la arqueología y los relatos bíblicos, National Geographic presenta “Lost Treasures of the Bible: Secrets of Faith”, una serie documental que combina investigaciones científicas, excavaciones arqueológicas y recreaciones digitales para arrojar nueva luz sobre algunos de los episodios más fascinantes de la Biblia.

A lo largo de seis episodios, equipos de arqueólogos recorren importantes yacimientos de Medio Oriente en busca de evidencias que permitan comprender mejor los acontecimientos y personajes que marcaron la historia bíblica. Gracias al uso de tecnología de última generación, imágenes generadas por computadora y hallazgos recientes, la producción ofrece una mirada renovada sobre ciudades, civilizaciones y objetos mencionados en las Sagradas Escrituras.

Entre los capítulos más destacados se encuentran “Dead Sea Scrolls Decoded”, dedicado a los Manuscritos del Mar Muerto; “Life of Christ”, que investiga la vida y el lugar de sepultura de Jesús; “Secrets of the Ark of the Covenant”, centrado en el Arca de la Alianza; “David and Goliath Revealed”, “Babylon – City of Sin” y “Battle of Armageddon”, que profundizan en algunos de los relatos más conocidos del Antiguo y Nuevo Testamento.

La serie se destaca por reunir el trabajo de especialistas en arqueología, historia y estudios bíblicos, presentando las investigaciones con un lenguaje accesible para el público general, sin dejar de lado el rigor científico que caracteriza a las producciones de National Geographic.

¿Dónde se puede ver?

“Lost Treasures of the Bible: Secrets of Faith” está disponible en Disney+, donde puede verse la temporada completa bajo demanda. También forma parte de la programación de National Geographic en distintos mercados. Disney+

Si te interesan la arqueología bíblica, los Manuscritos del Mar Muerto, el Arca de la Alianza o las grandes civilizaciones del mundo antiguo, esta serie es una excelente propuesta para descubrir cómo los descubrimientos arqueológicos continúan aportando nuevas perspectivas sobre algunos de los relatos más influyentes de la historia.



OPCIÓN GRATUITA ONLINE: https://www.documaniatv.com/historia/los-tesoros-perdidos-de-la-biblia-1-ninive-la-ciudad-del-pecado-video_054b44f2d.html