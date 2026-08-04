María Juana participó de las Jornadas Regionales para fortalecer la prevención ante el fenómeno El Niño

La Comuna de María Juana formó parte de las Jornadas Regionales por el Fenómeno de El Niño, desarrolladas en la ciudad de Rafaela y organizadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Comité Operativo Interministerial de Emergencia.

La presidenta comunal, Lic. Zulma Maciel, participó de este espacio de trabajo junto a representantes de municipios y comunas de los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martín, donde se abordaron estrategias de prevención, coordinación y respuesta ante el posible desarrollo del fenómeno El Niño 2026/2027.

Durante la jornada, las autoridades intercambiaron experiencias y analizaron distintas herramientas de planificación destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a eventuales emergencias climáticas, promoviendo además el trabajo articulado entre las diferentes localidades de la región.

Desde la Comuna de María Juana destacaron la importancia de participar en este tipo de encuentros, que permiten adquirir conocimientos, compartir experiencias y consolidar acciones preventivas para minimizar el impacto de posibles fenómenos meteorológicos.

“Continuamos acompañando estos espacios de capacitación e intercambio, convencidos de que la planificación y el trabajo conjunto son herramientas fundamentales para anticiparse y brindar respuestas eficientes ante posibles emergencias climáticas”, expresaron desde la administración comunal.