Frontera celebró la inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N°32S: una obra histórica para la ciudad y la región

Regionales

La ciudad de Frontera vivió una jornada de gran emoción con la inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N°32S – Avenida Sastre, en el tramo que une la Autopista de la Ruta Nacional N°19 con la calle interprovincial Santa Fe–Córdoba, una obra largamente esperada que marca un antes y un después en materia de conectividad, desarrollo y producción.

El acto contó con la presencia del Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el Senador Provincial Alcides Calvo, el Intendente Oscar Martines, funcionarios locales y provinciales, junto a instituciones y vecinos de la comunidad.

Esta obra —de 3.100 metros de extensión— mejora significativamente la seguridad vial, el acceso al casco urbano y la transitabilidad para transportistas, productores y trabajadores, consolidando a Frontera como un punto estratégico entre Santa Fe y Córdoba.

El senador Alcides Calvo destacó durante el acto que la pavimentación de la Ruta 32S “es una obra que se gestó durante la gestión anterior, encabezada por Omar Perotti, e impulsada desde el Senado junto al concejal Nicolás Palomeque y la intendencia local. Gracias al compromiso de la actual administración provincial, hoy se hace realidad un proyecto que representa un gran avance para el comercio y la producción regional”.

Calvo subrayó además que “esta conexión directa con la Autopista 19 y la ciudad de San Francisco es clave para el desarrollo logístico y económico del departamento Castellanos. Es un ejemplo de continuidad institucional y trabajo conjunto entre gestiones”.

La pavimentación de la Ruta Provincial 32S no solo beneficia a los vecinos de Frontera, sino también a todo el corredor productivo del oeste santafesino, fortaleciendo la integración interprovincial y potenciando el crecimiento de una zona en constante expansión.

Te puede interesar

  • UNA BIRRA DE LA MEJOR

    Pasó por el estudio de la radio Sergio Balbi, el creador de la cerveza artesanal "Melkiades", y como era muy temprano en lugar de "pinchar"…

  • LA IMPORTANCIA DE LA OFICINA DE EMPLEO

    Dialogamos con Verónica Calvi quien está a cargo de la Oficina de Empleo de la Comuna de María Juana y desde donde gracias a cursos…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Ariel Kern es otra de las personas que forman parte de nuestra historia. Escuchá la nota que le hizo Mónica Barceló en la mañana de…

  • Avances sobre la obra en ejecución de la Ruta Provincial N°70s

    Una obra de pavimentación que surge como respuesta a un reclamo de décadas para beneficiar la conectividad y la actividad productiva de la región, que…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Marcela Bazán pasó por los micrófonos de la radio para contar como ella también forma parte de la historia de los 40 años de Radio…