Frontera celebró la inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N°32S: una obra histórica para la ciudad y la región

La ciudad de Frontera vivió una jornada de gran emoción con la inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N°32S – Avenida Sastre, en el tramo que une la Autopista de la Ruta Nacional N°19 con la calle interprovincial Santa Fe–Córdoba, una obra largamente esperada que marca un antes y un después en materia de conectividad, desarrollo y producción.

El acto contó con la presencia del Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el Senador Provincial Alcides Calvo, el Intendente Oscar Martines, funcionarios locales y provinciales, junto a instituciones y vecinos de la comunidad.

Esta obra —de 3.100 metros de extensión— mejora significativamente la seguridad vial, el acceso al casco urbano y la transitabilidad para transportistas, productores y trabajadores, consolidando a Frontera como un punto estratégico entre Santa Fe y Córdoba.

El senador Alcides Calvo destacó durante el acto que la pavimentación de la Ruta 32S “es una obra que se gestó durante la gestión anterior, encabezada por Omar Perotti, e impulsada desde el Senado junto al concejal Nicolás Palomeque y la intendencia local. Gracias al compromiso de la actual administración provincial, hoy se hace realidad un proyecto que representa un gran avance para el comercio y la producción regional”.

Calvo subrayó además que “esta conexión directa con la Autopista 19 y la ciudad de San Francisco es clave para el desarrollo logístico y económico del departamento Castellanos. Es un ejemplo de continuidad institucional y trabajo conjunto entre gestiones”.

La pavimentación de la Ruta Provincial 32S no solo beneficia a los vecinos de Frontera, sino también a todo el corredor productivo del oeste santafesino, fortaleciendo la integración interprovincial y potenciando el crecimiento de una zona en constante expansión.