Fuerte impacto del ajuste previsional en Santa Fe: millonarias pérdidas para jubilados

El ajuste en materia previsional implementado a nivel nacional tuvo un fuerte impacto en la provincia de Santa Fe, donde más de 485.000 jubilados se ven directamente afectados por la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación de distintos beneficios. De ese total, más de 448.000 reciben prestaciones del PAMI, lo que refleja el rol central del organismo en la atención de los adultos mayores santafesinos.

Uno de los puntos más sensibles es el congelamiento del bono previsional de $70.000, que permanece sin actualización desde marzo de 2024. De haberse aplicado la fórmula jubilatoria vigente, ese refuerzo debería haber alcanzado los $181.865 en enero de 2026. Esta decisión generó una pérdida acumulada de $1.583.514 por jubilado entre abril de 2024 y enero de 2026. En Santa Fe, donde alrededor de 250.420 jubilados cobran la mínima con bono o incluso menos, la pérdida agregada asciende a $396.543 millones.

En términos reales, y con una inflación estimada del 2,1% para enero de 2026, las jubilaciones mínimas con bono se ubican un 17,5% por debajo del nivel registrado en el último trimestre del gobierno anterior. En el caso de quienes no perciben el bono, la caída del poder adquisitivo alcanza el 2,6% en la misma comparación.

A esto se suma la eliminación del refuerzo mensual de $15.000 que hasta diciembre de 2023 recibían cerca de 3 millones de afiliados al PAMI que cobraban hasta 1,5 haberes mínimos. La quita de ese beneficio implicó una pérdida de $752.741 por jubilado entre enero de 2024 y enero de 2026. En la provincia de Santa Fe, esta medida representó una pérdida total estimada en $188.501 millones.

Por último, con el cambio de gobierno también se eliminó el reintegro del IVA para jubilados que percibían hasta tres haberes mínimos, un universo que representaba el 86% del total de jubilados del país y que alcanzaba a unas 5,2 millones de personas. En conjunto, estas medidas configuran un escenario complejo para los adultos mayores, especialmente en provincias como Santa Fe, donde el impacto social y económico del ajuste previsional se siente con fuerza.