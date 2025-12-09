Fuerte salto de las importaciones de bienes de consumo: récord histórico al tercer trimestre de 2025

Un reciente informe sobre las importaciones de Bienes de Consumo por actividad y por empresa reveló una fuerte expansión durante el período enero-septiembre de 2025, alcanzando niveles récord y superando ampliamente los registros de años anteriores. El estudio analizó la evolución de las compras externas por sector y por firma, comparándolas con el desempeño del mismo período de 2023, con el objetivo de dimensionar volúmenes, identificar empresas líderes y evaluar el impacto sectorial en un contexto de crecimiento generalizado de las importaciones.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2025, las importaciones de Bienes de Consumo totalizaron 8.376 millones de dólares, el valor más alto desde que existen registros con base en 2004. Esta cifra superó en 1.693 millones de dólares el récord previo, registrado en igual período de 2018, lo que implicó un incremento del 25,3%. Sólo en septiembre de 2025, el ingreso de Bienes de Consumo alcanzó los 1.157 millones de dólares. En términos relativos, este rubro representó el 14,6% del total de importaciones de bienes, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2023.

El crecimiento fue particularmente marcado en varios sectores. En el acumulado de los tres primeros trimestres del año se destacaron Electrodomésticos, baterías y lámparas, con un aumento del 248,9% respecto de 2024 y del 217,7% frente a 2023, representando el 8,4% del total importado. Le siguieron Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con subas del 124,6% respecto de 2024 y del 69,3% comparado con 2023. También mostraron importantes incrementos Prendas de vestir, Productos alimenticios y Marroquinería, todos con participaciones relevantes dentro del total importado.

El informe también mostró un fuerte ingreso de nuevos importadores. Al analizar los diez principales sectores, se registró un aumento de 9.235 empresas que importaron Bienes de Consumo entre enero y septiembre de 2025, lo que representó un crecimiento del 70% frente a igual período de 2023. En términos absolutos, el mayor salto se dio en Productos de caucho y plástico, seguido por Marroquinería, Prendas de vestir y Electrodomésticos, baterías y lámparas, sectores que incorporaron cientos de nuevas firmas a la actividad importadora.

En cuanto a las empresas líderes por actividad, el sector de Electrodomésticos, baterías y lámparas fue encabezado por PILISAR S.A., distribuidor oficial de Bosch, que concentró el 14% del total importado y registró un incremento del 395% frente a 2023. En Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, Honda Motor lideró el ranking con el 18% del total importado, seguida por Gilera Motors Argentina S.A. y La Emilia S.A. En Prendas de vestir, el primer lugar lo compartieron TAC Argentina S.A. (Zara) y Adidas Argentina S.A., mientras que Nestlé Argentina S.A. se posicionó como principal importador en Productos alimenticios. En Marroquinería, Adidas Argentina S.A. concentró el 15% del total importado, con fuertes incrementos interanuales.

El informe también puso el foco en la relación entre el aumento de importaciones y el desempeño industrial local. Mientras las importaciones de electrodomésticos crecieron más de 217% frente a 2023, la producción industrial del sector vinculado a equipos electrónicos y de comunicación cayó 25,7%. Una dinámica similar se observó en Prendas de vestir, donde el crecimiento importador contrastó con una contracción del 18,9% en la producción textil. En alimentos y bebidas, pese a la expansión de las importaciones, la producción local mostró una retracción marginal, y en Marroquinería la baja de la producción industrial convivió con un aumento sostenido de las compras externas.

En conjunto, los datos reflejan una profunda reconfiguración del escenario de los Bienes de Consumo en 2025, con un marcado protagonismo de las importaciones, un incremento significativo en la cantidad de empresas importadoras y tensiones evidentes entre el crecimiento del flujo externo y el desempeño de la producción industrial local.