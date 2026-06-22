Futsal: Atlético María Juana sumó dos importantes triunfos en Cañada Rosquín

Por la décima fecha de la Liga Departamental San Martín de Futsal, Atlético María Juana visitó el viernes por la noche a Juventud Unida de Cañada Rosquín, uno de los equipos candidatos al título, y regresó con una destacada cosecha de resultados.

La jornada comenzó con el encuentro de Reserva, donde el conjunto local logró imponerse por 5 a 3 en un partido intenso y con muchas emociones. Los goles de Atlético María Juana fueron convertidos por Leonardo Ribotta y Alex Kindernechd, en dos oportunidades.

La recuperación llegó en la categoría Senior, donde el elenco mariajuanense consiguió una valiosa victoria por 4 a 3. Federico López, Damián Moyano y Leonardo Ribotta, autor de un doblete, fueron los encargados de marcar para el equipo visitante, que se llevó tres puntos importantes en una cancha difícil.

El cierre de la noche fue con otra alegría para Atlético María Juana. En Primera División, el conjunto auriazul se impuso por 4 a 2 ante Juventud Unida, ratificando su buen momento en el torneo. Los goles fueron convertidos por Mauricio Wainzettel, Máximo Muller, Agustín Bonino y Jonathan Barrionuevo.

Con dos triunfos y una derrota, Atlético María Juana completó una positiva presentación fuera de casa frente a uno de los protagonistas del certamen. Ahora, los equipos ya se preparan para afrontar la próxima fecha, donde recibirán a Sastre en una nueva jornada de la Liga Departamental San Martín.