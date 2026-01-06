Gabriel Bracco vuelve a ser el DT de La Emilia para la temporada 2026

Deportes

El Club La Emilia confirmó que Gabriel Bracco será nuevamente el director técnico de la institución de cara a la temporada 2026, encabezando un proyecto que lo tendrá al frente de la Primera División y continuando además con el trabajo en las divisiones menores.

Foto: San Jorge Virtual

El experimentado entrenador, que dejó buenos resultados en todos sus ciclos anteriores, regresa con una propuesta basada en el desarrollo de los jugadores propios, la recuperación de futbolistas del club y la incorporación de refuerzos de la ciudad. La única excepción sería la llegada de un arquero, considerada prioritaria tras la lesión de Valentino Rosso.

La pretemporada comenzará el lunes 12 de este mes, con un plantel estimado de unos 26 jugadores, dando inicio a la preparación para un año exigente. En lo inmediato, el “Canario” ya tiene su primer compromiso oficial: debutará en la Copa Federación ante La Hidráulica de Frontera, el domingo 25 de enero.

La Emilia afronta este nuevo desafío con fuerza, entusiasmo y un proyecto austero, pero con claras pretensiones de ser protagonista. En la jornada de presentación, se dio a conocer todo el staff del cuerpo técnico, integrado por entrenadores jóvenes identificados con el club. Tanto Gastón Francone como el presidente Ricardo Magnano explicaron los lineamientos de un proyecto integral que apunta al crecimiento sostenido de la institución.

