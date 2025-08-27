Garibaldi contará con un CAEBA: una nueva oportunidad para terminar la primaria

Lo ÚltimoRegionales

La presidente comunal de Garibaldi, Mareibel Gamboa, confirmó en entrevista radial la creación del Centro de Alfabetización, Educación Básica y Adultos (C.A.E.B.A.), que comenzará a funcionar en la localidad a partir del 1° de septiembre. Esta iniciativa busca brindar a jóvenes y adultos la posibilidad de completar sus estudios primarios en su propio pueblo, eliminando barreras de distancia y facilitando el acceso a la educación.

En ese marco, se realizó una reunión informativa el jueves 21 de agosto en el SUM de Garibaldi, donde se dieron a conocer los detalles de la propuesta educativa. La charla estuvo a cargo de la responsable zonal del Núcleo Educativo N°10035, profesora Elisabet Mándola Varayoud, junto a la educadora de adultos profesora Sonia Domínguez, del C.A.E.B.A. N°238 de María Juana.

El encuentro buscó motivar a la comunidad bajo el lema: “Nunca es tarde para aprender, y cada paso que das te acerca más a cumplir tus sueños”. Allí se explicó cómo inscribirse, cuáles serán las modalidades de cursado y los beneficios de contar con este nuevo espacio educativo en Garibaldi.

Con la apertura del CAEBA, se amplían las oportunidades para quienes deseen finalizar sus estudios primarios, reforzando el compromiso local con la inclusión y el derecho a la educación.

Te puede interesar

  • Todo listo para la vuelta Pic-Nic de la Primavera a Garibaldi

    https://www.youtube.com/watch?v=UKiVEhll-so

  • TOCANDO CON LA MONA

    Manu Suárez , fanático del cuarteto, estuvo tocando con Carlitos "la Mona" Jimenez y compartió lo vivido en la mañana de Comunicándonos.Escuchalo contando todos los…

  • APRENDIENDO CON LA NATURALEZA

    Mónica Ferrero Directora del Jardín N° 34 "María Montessori" contó sobre diferentes actividades lúdicas realizadas en esa institución entre ellas algunas relacionadas con el otoño.En…

  • CRÉDITOS PARA LA PRODUCCIÓN

    Norma Arnaudo desde el Área de Producción de la Comuna de María Juana informó sobre como funcionan los créditos que pueden solicitarse a través de…

  • CREDITOS PARA LA PRODUCCIÓN

    Norma Arnaudo desde el Área de Producción comunal dio detalles de como acceder a créditos de la Asociación para el Departamento Castellanos. Conoce todos los…