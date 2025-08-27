Garibaldi contará con un CAEBA: una nueva oportunidad para terminar la primaria

La presidente comunal de Garibaldi, Mareibel Gamboa, confirmó en entrevista radial la creación del Centro de Alfabetización, Educación Básica y Adultos (C.A.E.B.A.), que comenzará a funcionar en la localidad a partir del 1° de septiembre. Esta iniciativa busca brindar a jóvenes y adultos la posibilidad de completar sus estudios primarios en su propio pueblo, eliminando barreras de distancia y facilitando el acceso a la educación.

En ese marco, se realizó una reunión informativa el jueves 21 de agosto en el SUM de Garibaldi, donde se dieron a conocer los detalles de la propuesta educativa. La charla estuvo a cargo de la responsable zonal del Núcleo Educativo N°10035, profesora Elisabet Mándola Varayoud, junto a la educadora de adultos profesora Sonia Domínguez, del C.A.E.B.A. N°238 de María Juana.

El encuentro buscó motivar a la comunidad bajo el lema: “Nunca es tarde para aprender, y cada paso que das te acerca más a cumplir tus sueños”. Allí se explicó cómo inscribirse, cuáles serán las modalidades de cursado y los beneficios de contar con este nuevo espacio educativo en Garibaldi.

Con la apertura del CAEBA, se amplían las oportunidades para quienes deseen finalizar sus estudios primarios, reforzando el compromiso local con la inclusión y el derecho a la educación.