Garibaldi se prepara para vivir la Fiesta de la Primavera

En la mañana de la radio dialogamos con Germán Barceló, de Parrilla “Los Nonos”, quien compartió detalles de las propuestas que preparan para este mes en Garibaldi.

El viernes se realizará una noche especial de pescado en la parrilla, y el domingo 21 de septiembre, al mediodía, llegará el gran Festejo de la Primavera en el SUM de la localidad, con la animación de Horacio Musical. El menú incluye salamín, carne a la bandeja, ensaladas varias y postre helado (sin bebida). Las tarjetas tienen un valor de $25.000 para mayores y $15.000 para menores de 4 a 10 años.

Una propuesta para disfrutar de la buena gastronomía y celebrar la llegada de la primavera en comunidad.