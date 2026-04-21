Garibaldi se prepara para vivir su tradicional Almuerzo Criollo del 25 de Mayo

Como cada año, la Comuna de Garibaldi organiza el esperado Almuerzo Criollo en el marco de los festejos por el Revolución de Mayo, una propuesta que ya es un clásico en la localidad y que reúne a vecinos y visitantes para celebrar la fecha patria.

El encuentro tendrá lugar el próximo 25 de mayo a las 12:30 horas en el SUM Comunal, donde se compartirá un menú tradicional que incluirá salamín, carne asada, ensaladas varias, postre y café. Además, la jornada estará acompañada por música en vivo con la presentación de “Lucio y su banda”, garantizando un clima festivo y familiar.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta celebración que conmemora el primer gobierno patrio “como solo Garibaldi lo sabe hacer”, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones y el espíritu de encuentro.

Las tarjetas ya se encuentran a la venta con valores diferenciados para mayores, menores y categoría mini, y pueden reservarse a través de los contactos informados por la comuna. Una propuesta ideal para disfrutar de la cultura, la gastronomía y el sentimiento patrio en una fecha tan significativa para todos los argentinos.