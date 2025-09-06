Germán Rébola adelantó lo que se viene en la Fi.Na.Co 2025

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Germán Rébola, presidente del Club Atlético Brown de San Vicente, institución organizadora de la Fi.Na.Co 2025, que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre en el predio del club. Rébola destacó la magnitud de la muestra y el esfuerzo conjunto de la comunidad para volver a posicionar a San Vicente como epicentro de la región.

La Fi.Na.Co contará con 25.000 m² de exposición al aire libre y 3.000 m² cubiertos en dos salones, reuniendo a más de 200 expositores de distintos rubros. Habrá charlas técnicas, dinámicas a campo, demostraciones de maquinaria y presentaciones de tendencias del agro, convirtiendo la feria en un espacio clave para la capacitación y las oportunidades de negocio.

Pero no todo será industria y producción: la Fi.Na.Co 2025 también ofrecerá espectáculos de primer nivel, con la presencia de Cacho Buenaventura, Los Nombradores del Alba y La Delio Valdez, además de la tradicional elección de la Embajadora y la participación de artistas locales y regionales que le darán color a las noches de la exposición.

Para quienes quieran disfrutar de la feria completa, ya está disponible el Bono Fi.Na.Co 2025, que incluye entradas para dos personas durante los tres días y la posibilidad de participar por $45 millones en premios —entre ellos una orden de compra de $25 millones y cinco de $4 millones cada una—. El bono tiene un valor de $45.000 y puede adquirirse en el Club Atlético Brown o en puntos de venta habilitados.

De esta manera, la Fi.Na.Co 2025 se prepara para ser una vez más la gran vidriera del sector productivo, comercial y cultural del centro santafesino, donde se combinan negocios, capacitación y fiesta popular.

