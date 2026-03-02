Gestiones ante Vialidad Provincial para mejorar iluminación y banquinas en María Juana

La presidente comunal, Lic. Zulma Maciel, junto a su equipo de gestión, mantuvo una reunión de trabajo con el subadministrador Zona Norte de la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, Sergio Cardozo, con el objetivo de avanzar en acciones concretas para la localidad.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la colocación y mejora de luminarias sobre la Ruta Provincial 13, en el tramo correspondiente a la jurisdicción de María Juana. Esta intervención es considerada clave para reforzar la seguridad y la visibilidad en uno de los accesos principales a la comunidad, optimizando las condiciones de circulación.

Asimismo, se dialogó sobre un proyecto integral de mantenimiento de banquinas y puesta en valor de los espacios verdes, con el fin de garantizar mejores condiciones de transitabilidad, orden y cuidado del entorno.

Desde la Comuna de María Juana se destacó la importancia de continuar gestionando ante los organismos provinciales para fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento de la localidad, en el marco de una planificación que apunta a mejorar la calidad de vida de cada vecino.