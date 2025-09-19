Gonzalo Coronel compartió en Radio María Juana su experiencia de viajes por Europa y el norte de África

EntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Gonzalo Coronel, quien luego de una extensa recorrida por distintos países de Europa y el norte de África, compartió con los oyentes su experiencia de vida viajando y disfrutando de lo que más le apasiona.

Durante la charla, Gonzalo relató anécdotas, aprendizajes y vivencias que lo marcaron en este recorrido, transmitiendo la importancia de animarse a descubrir nuevas culturas y paisajes. Su testimonio dejó en claro que viajar no solo es conocer lugares, sino también una manera de crecer y disfrutar intensamente de cada momento.

Te puede interesar

  • DE VISITA EN MARÍA JUANA

    https://youtu.be/CSGDnSbc6e4 Alvaro Trocca vive en Buenos Aires y pasó por la mañana de la radio para compartir su música y composiciones

  • Pasan su vida arriba de su combi y disfrutan de unos días en María Juana

    https://www.youtube.com/watch?v=ZlA8wYwonU0 Pablo y Maru son de Villa Constitución y hace varios meses que su vida cambió rotundamente; decidieron agarrar su combi y vivir recorriendo el…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Florencia Pietnechuk fue una de las locutoras que comenzó a hablar al aire en nuestro medio. Aquí cuenta su historia junto a Mónica Barceló en…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    María Teresa Romano fue la primera locutora de la radio y tuvimos el placer de volver a escucharla contando su incursión en nuestro medio. Escuchá…

  • HABLEMOS DE SEXO EN LA RADIO

    https://www.youtube.com/watch?v=YevK-gkpSZQ El licenciado en psicología y sexólogo Federico Andrek vuelve con sus columnas al programa Patas Arriba.