Gonzalo Coronel compartió en Radio María Juana su experiencia de viajes por Europa y el norte de África

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Gonzalo Coronel, quien luego de una extensa recorrida por distintos países de Europa y el norte de África, compartió con los oyentes su experiencia de vida viajando y disfrutando de lo que más le apasiona.

Durante la charla, Gonzalo relató anécdotas, aprendizajes y vivencias que lo marcaron en este recorrido, transmitiendo la importancia de animarse a descubrir nuevas culturas y paisajes. Su testimonio dejó en claro que viajar no solo es conocer lugares, sino también una manera de crecer y disfrutar intensamente de cada momento.