Gran actuación de tenistas del Club Atlético María Juana en el torneo zonal

Se disputó un nuevo torneo zonal de tenis en las localidades de San Vicente y San Martín de las Escobas, con una destacada participación de los jugadores mariajuanenses del Club Atlético María Juana, quienes volvieron a demostrar su crecimiento y nivel competitivo.

En categoría nivel verde, Victoria Valetto tuvo una muy buena performance alcanzando los cuartos de final, mientras que Ciro Lozano avanzó con gran solidez hasta meterse entre los cuatro mejores del certamen. Por su parte, Lisandro Cattani coronó un torneo brillante al consagrarse campeón, ratificando su gran presente deportivo.

Además, Geraldina Franzen hizo su debut en Nivel 3 con una actuación más que destacada, logrando llegar hasta las semifinales y dejando una muy buena imagen en su primera experiencia en esta categoría.

Un balance altamente positivo para los cuatro representantes, que continúan dejando en alto el nombre de la institución con compromiso, esfuerzo y pasión por el tenis.