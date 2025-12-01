Gran cierre de temporada con los Masters del Liga Oeste Padel Tour

Esta semana se desarrollaron los Masters del Liga Oeste Padel Tour, reuniendo a los 16 mejores rankeados de cada una de las ocho categorías en competencia. La actividad concluyó este fin de semana con sedes distribuidas en San Jorge, Sastre y María Juana, consolidando un gran cierre de temporada para la disciplina en la región.

En Master Padel (San Jorge) se disputaron los encuentros de 4ª Caballeros y 6ª Damas, mientras que en Green Padel (Sastre) tuvieron acción las categorías 7ª Caballeros, 7ª Damas y 6ª Caballeros. Por su parte, Chacras Padel (María Juana) recibió a las categorías 8ª Damas, 8ª Caballeros y 5ª Caballeros, con un excelente acompañamiento del público durante todo el fin de semana.



Los Campeones de cada Categoría se llevaron el ticket dorado, lo que les representa un pase gratis para todos los torneos de la Liga para el próximo año 2026.

Resultados por categoría

🟦 MASTER PADEL (San Jorge)

4ª Caballeros

🥇 Campeones: Julián Antich – Felipe Gómez

🥈 Finalistas: Leandro Boggino – Hernán Scalerandi

6ª Damas

🥇 Campeonas: Agostina Mansilla – Norali Brussa

🥈 Finalistas: Brenda Grosso – Micaela Fornero

🟩 GREEN PADEL (Sastre)

6ª Caballeros

🥇 Campeones: Germán Gianoglio – Genaro Bossi

🥈 Finalistas: Federico Vada – Matías Vargas

7ª Caballeros

🥇 Campeones: Pedro Mosso – Mauro Gastaldi

🥈 Finalistas: Jorge Albaristo – Arian Giménez

7ª Damas

🥇 Campeonas: Agustina Gavotti – Jesica Rolando

🥈 Finalistas: Victoria Paris – Lucila Groh

🟧 CHACRAS PADEL (María Juana)

5ª Caballeros

🥇 Campeones: José Colla – Nahuel Cosatto

🥈 Finalistas: Nicolás Operto – Jonatan Portesio

8ª Caballeros

🥇 Campeones: Blas Nardone – Alejo Ibarra

🥈 Finalistas: Mauricio Mansilla – Mariano Rasetto

8ª Damas

🥇 Campeonas: Luisana Racca – M. Emilia Priotti

🥈 Finalistas: Vanesa Teodori – Silvana Lescano

Con gran nivel de juego, camaradería y un excelente marco deportivo, los Masters del Liga Oeste Padel Tour cerraron una temporada llena de crecimiento y competencia en toda la región.