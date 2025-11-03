Gran cierre de temporada del Turismo del Centro Santafesino en María Juana

El Turismo del Centro Santafesino vivió este domingo 2 de noviembre de 2025 un cierre de temporada inolvidable en el circuito “Atilio Serre” de María Juana, donde se disputó el Gran Premio Coronación ante un gran marco de público y la participación de 96 pilotos.
La jornada estuvo marcada por emocionantes definiciones en cada una de las categorías, coronando a los campeones del año y destacando el excelente nivel competitivo del certamen.
Resultados y campeones
FÓRMULA 4
- Final A: 1° Joel Buttignol, 2° Iván Cief, 3° Bruno Doglio.
- Final B: 1° Juan Mago, 2° Iván Cief, 3° Joel Buttignol.
🏁 Campeón: Joel Buttignol (Castelar).
FIAT 600 (exhibición)
- Final A: 1° Gonzalo Zurbriggen, 2° Pablo Ferace, 3° Martín Druetta.
BUGGY RENAULT
- Final A: 1° Matías Ferreyra, 2° Martín Cagnotti, 3° Lucas Borgatello.
- Final B: 1° Diego Ojeda, 2° Guillermo Doglio, 3° Matías Ferreyra.
🏁 Campeón: Matías Ferreyra (San Antonio de Litín).
KARTING PESADOS
- Final A: 1° Gastón Francone, 2° Juan Gutiérrez, 3° Enzo Depetris.
- Final B: 1° Germán Bitschi, 2° Gastón Francone, 3° Augusto Redolfi.
🏁 Campeón: Enzo Depetris (Saturnino María Laspiur).
KARTING LIVIANOS
- Serie 1: 1° Pablo Viñolo, 2° Nicanor Vittori, 3° Gustavo Pffeifer.
- Serie 2: 1° Facundo Gavosto, 2° Máximo Vignolo, 3° Aiya Eujanian.
- Final: 1° Pablo Viñolo, 2° Facundo Gavosto, 3° Máximo Vignolo.
🏁 Campeón: Pablo Viñolo (Las Varillas).
KARTING ESCUELA
- Final A: 1° Francisco Gaido, 2° Bautista Tortone, 3° Agustino Cena.
- Final B: 1° Francisco Gaido, 2° Bautista Tortone, 3° Matías Gutiérrez.
🏁 Campeón: Agustino Cena (Sastre).
KARTING PRE-ESCUELA
- Final: 1° Ayrton Giordanino, 2° Álvaro Reburdo, 3° Nicanor Scaglione.
La organización informó que la cena de entrega de premios se llevará a cabo en Saturnino María Laspiur, con fecha a confirmar.
Además, el próximo campeonato del Turismo del Centro Santafesino comenzará en febrero de 2026, con un torneo nocturno que marcará el inicio de una nueva temporada de adrenalina y automovilismo regional.