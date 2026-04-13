Gran desempeño de la Sub 12: subcampeonas de la Copa de Oro

La categoría Sub 12 de vóley tuvo una destacada actuación este fin de semana al participar del Torneo Abierto disputado en JURC, donde logró un excelente segundo puesto en la Copa de Oro, reafirmando su crecimiento y gran nivel competitivo.

El recorrido comenzó el día sábado con una sólida fase de grupos, donde el equipo consiguió triunfos por 2-0 ante Bancario, JURC B y Red Star A, mostrando un juego firme y contundente. Ya el domingo, las chicas mantuvieron el gran rendimiento con nuevas victorias frente a Sastre, Unión de Sunchales —en un verdadero partidazo— y Unión de Arroyo Seco, todos también por 2-0.

En la gran final, el conjunto se enfrentó al equipo local en un encuentro muy parejo y disputado, donde finalmente cayó por 2-1, quedándose con el subcampeonato de la Copa de Oro.

De esta manera, la Sub 12 cerró otro gran torneo, dejando en alto al club y demostrando el trabajo y compromiso tanto de las jugadoras como de su entrenadora, la profe Etel.