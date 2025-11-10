Gran éxito del Festival de Patín del Club Talleres

El pasado sábado 8 de noviembre, el Club Atlético Talleres vivió una noche llena de brillo, música y talento con la realización de su Festival de Patín.

Bajo la coordinación de Romina Maccari, el evento se transformó en una verdadera fiesta del deporte y la expresión artística, donde las alumnas mostraron sobre ruedas todo lo aprendido durante el año. Con coreografías llenas de color, ritmo y emoción, cada presentación reflejó el esfuerzo y la dedicación de las patinadoras.

El Festival de Patín del Club Talleres volvió a consolidarse como una de las citas más esperadas de la temporada, convocando a familiares, amigos y vecinos que disfrutaron de un espectáculo inolvidable, repleto de energía, creatividad y pasión por el patín.

Una noche donde el deporte y el arte se unieron para celebrar el trabajo de todo un año y el crecimiento de cada una de las jóvenes deportistas.