Gran éxito del II Encuentro Infanto-Juvenil de Bandas y Orquestas en María Juana

Con una destacada participación y un marco colmado de público, se desarrolló el II Encuentro Infanto-Juvenil de Bandas y Orquestas en María Juana, una jornada que reunió talento, pasión y aprendizaje en torno a la música.

Durante el evento, la presidenta comunal, Dra. Sandra Gaido, hizo entrega de reconocimientos y presentes a cada una de las bandas y orquestas participantes, en agradecimiento por su valiosa contribución a este encuentro cultural que sigue consolidándose año tras año.

Además, se realizó un especial reconocimiento a los profesores del ensamble localDaniel Gandolfo, Pablo Mondino y Diego Araya— por su compromiso y dedicación en la formación musical de los jóvenes, pilares fundamentales del crecimiento artístico en la comunidad.

Participaron de esta segunda edición la Banda Municipal “Atilio Bianchi” de Sastre, la Escuela Municipal de Música de San Jorge y la Banda Sinfónica Municipal de San Vicente, quienes compartieron escenario en un ambiente de camaradería y disfrute.

La Comuna de María Juana agradeció profundamente a los músicos, docentes, familias y público presente por acompañar y hacer posible una jornada que celebra la música, el aprendizaje y el intercambio cultural.

