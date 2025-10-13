Gran jornada del Turismo del Centro Santafesino con 85 pilotos en Marcos Juárez

El Turismo del Centro Santafesino disputó la 8ª fecha de su temporada en el Autódromo “Juan Oria” de Marcos Juárez, donde 85 pilotos fueron protagonistas de una apasionante jornada automovilística que volvió a confirmar el gran presente de la categoría, reconocida por su nivel competitivo y el entusiasmo de sus participantes.

Las diferentes divisionales ofrecieron espectáculos vibrantes, con definiciones ajustadas y maniobras que mantuvieron al público expectante durante toda la jornada.

Resultados por categoría

Buggy Renault

Final A: 1) Alberto Massera (Devoto), 2) Lucas Borgatello (Porteña), 3) Gustavo Losano (Las Varas), 4) Martín Cagnotti (Devoto), 5) Guillermo Doglio.

Final B: 1) Martín Cagnotti.

Campeones: 1) Antonio Mercol.

Fórmula 4

Final A: 1) Joel Buttignol, 2) Iván Cief, 3) Juan Mago.

Final B: 1) Joel Buttignol.

Karting Escuela

Final A: 1) Francisco Méndez, 2) Tomás Farina, 3) Bautista Tortone.

Final B: 1) Bautista Tortone.

Karting Pesados

Final A: 1) Gastón Francone, 2) Nahuel Cáffaro, 3) Facundo Operto, 4) Juan Gutiérrez, 5) Augusto Redolfi.

Final B: 1) Gastón Francone.

Karting Livianos

Final Única: 1) Iván Navales, 2) Juan Pablo Garino, 3) Federico Garino, 4) Facundo Gavosto, 5) Nicanor Vittori.

El campeonato del Turismo del Centro Santafesino continuará su calendario el próximo mes con una nueva cita que promete mantener el gran nivel de competencia y convocatoria que caracteriza a la categoría.

La última fecha de la temporada se correrá el “Gran Premio Juan Ternavasio” en el Autódromo Atilio Serre de María Juana, durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, donde se definirá a los campeones de cada divisional y se espera una gran concurrencia de público de toda la región.