Gran jornada del Turismo del Centro Santafesino con 92 pilotos en San Jerónimo Norte

El Turismo del Centro Santafesino vivió un apasionante capítulo este domingo 28 de septiembre, con la disputa de la 7ª fecha de la temporada en el circuito comunal de San Jerónimo Norte. La jornada reunió a 92 pilotos, consolidando nuevamente a la categoría como una de las más convocantes de la región.
Las distintas divisionales ofrecieron espectáculos vibrantes, con finales muy ajustadas que hicieron vibrar al público presente.
Resultados por categoría
Fórmula 4
- Final A: 1) Iván Cief, 2) Bruno Dogglio, 3) Juan Mago, 4) Joel Buttignol, 5) Andrés Pipino, 6) Sergio Lamberti, 7) Nicolás San Martino, 8) Gastón Sánchez.
- Final B: 1) Joel Buttignol, 2) Iván Cief, 3) Bruno Dogglio.
Fiat
- Final A: 1) Augusto Fux, 2) Vicente Zurbriggen, 3) Martín Druetta.
Buggy Renault
- Final A: 1) Cristian Sánchez, 2) Martín Cañoti, 3) Gastón Dalmazzo, 4) Gonzalo Lamberti, 5) Matías Ferreyra, 6) Guillermo Dogglio, 7) Lucas Borgatello, 8) Nicolás Bonetto, 9) Alejandro Farina, 10) Jorge Sánchez.
- Final B: 1) Matías Ferreyra, 2) Alberto Masera, 3) Cristian Sánchez.
Karting Pesados
- Final A: 1) Gastón Francone, 2) Nahuel Cáffaro, 3) Facundo Operto, 4) Rodrigo Scata, 5) Lucas Massolo, 6) Juan Gutiérrez, 7) Raúl Vietto, 8) Diego Giachero, 9) Guido Magnone, 10) Adrián Abratte.
- Final B: 1) Nahuel Cáffaro, 2) Gastón Francone, 3) Augusto Redolfi.
- Invitados: 1) Sebastián Vilosio, 2) Alberto Masera, 3) Agustín Cuevas, 4) Alejandro Tosas, 5) Martín Castillo, 6) Joaquín Trotti, 7) Víctor Vittori, 8) Manuel Saurin, 9) Nicolás Reburdo, 10) Agustín Aiassa.
Karting Pre Escuela
- Serie: 1) Nicanor Escaglione, 2) Álvaro Reburdo, 3) Felipe Camusso.
- Final: 1) Álvaro Reburdo, 2) Nicanor Escaglione, 3) Felipe Camusso.
Karting Escuela
- Final A: 1) Francisco Gaido, 2) Agustino Cena, 3) Bautista Tortone, 4) Francisco Méndez, 5) Andrés Mussano, 6) Carlos Ruiz, 7) Matías Gutiérrez, 8) Nicolás Vietto, 9) Juan Martín Vignolo, 10) Mirko Mayer.
- Final B: 1) Tomás Farina, 2) Agustino Cena, 3) Francisco Gaido.
Karting Livianos
- Serie 1: 1) Pablo Vignolo, 2) Nicolás Gutiérrez, 3) Martín Vignolo.
- Serie 2: 1) Iván Navales, 2) Nicaron Vittori, 3) Agustín Aiassa.
- Final: 1) Pablo Vignolo, 2) Nicaron Vittori, 3) Iván Navales, 4) Emanuel Vaschetto, 5) Juan Pablo Garino, 6) Sebastián Vilossio, 7) Nicolás Gutiérrez, 8) Martín Vignolo, 9) Facundo Gavosto, 10) Agustín Aiassa.
Próxima fecha
La actividad del Turismo del Centro Santafesino continuará los días 11 y 12 de octubre en el Autódromo de Marcos Juárez, donde se espera nuevamente un parque automotor numeroso y un espectáculo deportivo de alto nivel.